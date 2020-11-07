台灣「尖仁橄欖」含鈣量是香蕉20倍　專家揭初嚼澀中帶甘口感

▲農委會指出，尖仁橄欖含鈣量是香蕉、柿子、桃子的20倍。（圖／翻攝行政院農業委員會臉書）



記者許展溢／台北報導

在西方被稱為「生命之樹」的橄欖台灣也有，農委會表示，每年10月至隔年1月為橄欖採收季，不過，目前台灣種植的地區不多，其中「尖仁橄欖」為最大宗的種植品種，含鈣量是香蕉的20倍，且有少量蛋白質等維生素。

台中區農業改良場表示，台灣橄欖種類可分「橄欖」、「錫蘭橄欖」和「油橄欖」，分類上各屬不同科，風味及功用各有不同。「錫蘭橄欖」樹形佳而且花穗漂亮，適合做為庭園樹，其果實較橄欖為大，果肉薄，加工成品風味較差。「油橄欖」台灣少有栽培，本品種又可分油用、醃製用、兼用品種，但醃製加工需脫澀、發酵處理才能食用。

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台中場說明，台灣大宗栽培的是「橄欖」，一般採收果實加工製成各種口味橄欖蜜餞。近年來的橄欖栽培面積已降至 300 公頃以下，依100年度統計，南投縣為95公頃、彰化縣為20公頃、台中市為 15 公頃，全台多為零星栽培。農委會補充，目前種植面積最多的為新竹寶山鄉，另外南投、台東也有種植。

農委會指出，尖仁橄欖為最大宗的種植品種，含鈣量是香蕉、柿子、桃子的20倍。維生素C含量是蘋果的10倍，富含碳水化合物、鐵及維生素A，另有少量蛋白質、脂肪、維生素。尖仁橄欖的油脂比例只有2~3%，較不適合用來榨油，可直接食用，初嚼澀中帶甘，後段滿口甘味。除了可直接吃，橄欖還可入料理，如燉雞、拌沙拉、拌麵，或做成加工，如蜜餞、果醋和茶包等。