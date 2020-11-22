美國CIA局長搭專機傍晚訪台3天　外交部揭真相

記者陶本和／台北報導

根據媒體報導，傳美國CIA局長22日傍晚6點左右，搭乘C-37行政專機飛抵松山機場，預計在台停留3天，並由美國在台協會（AIT）負責接待，不過目前總統府、外交部皆否認此訊。但美方確實有一架專機，將於晚間降落松山機場，至於是哪些美方官員秘密訪問，官方仍全面封鎖訊息，尚未有進一步證實。

▲Gina Haspel成為中央情報局（CIA）首位女局長。（圖／達志影像／美聯社）



據三立新聞報導，美國CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel）在22日傍晚6點左右，搭乘灣流500專機飛抵松山機場，預計會在台灣停留3天，並且由美國在台協會（AIT）負責接待。

不過，目前總統府、外交部等相關單位，都已否認此訊息。外交部表示，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪問台灣，將以發布新聞稿方式週知以示歡迎。

雖然官方否認此訊息，但美方確實有一架灣流500專機於晚間6時左右降落松山機場，官方目前也並未有進一步證實與說明。

至於這位CIA局長哈斯佩爾，是美國中情局有史以來，第一位女局長，於2018年上任，擔任33年職業特工，曾經涉入水刑凌虐恐怖分子嫌犯。