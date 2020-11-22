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台南男「看到闖紅燈」尾隨攔人反遭刺殺！　騎士怒：他攔我3次

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記者林悅／台南報導

台南市北區和緯路四段和文賢二街口，22日下午發生一起疑似行車糾紛兇殺案，33歲鄭姓男子發現另一名男騎士闖紅燈，即一路尾隨將對方攔下質問為何闖紅燈，沒想到對方竟持刀刺殺他，當場血流如注，所幸送醫後生命跡象穩定，市警五分局案發後查獲57歲戴姓涉案人到案，戴嫌坦承涉案，全案由警方深入偵辦中。

▲台南市警五分局攔車查獲涉嫌持刀刺傷姓被害人的戴姓犯嫌到案追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局攔車查獲涉嫌持刀刺傷姓被害人的戴姓犯嫌到案追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台，於22日下午5時30分許據報，位於北區和緯路四段和文賢二街口，發生疑似行車糾紛案，有1名男子被刀刺傷需送醫，119馬上派救護車前往搶救。

▲台南市警五分局攔車查獲涉嫌持刀刺傷姓被害人的戴姓犯嫌到案追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

救護人員到後，發現1名受傷的33歲鄭姓男子站在路旁，經檢傷發現該名鄭男左腋下有處有3公分寬刀傷，鄭男生命跡象穩定，意識清楚，緊急送奇美醫院急救，目前正手術救治中。

▲台南市警五分局攔車查獲涉嫌持刀刺傷姓被害人的戴姓犯嫌到案追查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，鄭男向台南市警五分局警方自稱騎機車經過中華西路時，發現有一名男騎士闖紅燈，他一路尾隨至和緯路四段和文賢二街口將對方攔下，鄭男質問對方為何闖紅燈，但該名男騎士反而持刀刺傷他。五分局獲報後，根據鄭男提供的機車車號鎖定該部涉案機車，並循線於晚上7時25分許，在台南市安平區攔車查獲57歲戴姓男子。

初步調查，戴嫌坦承涉案，並表示原本不想理對方，但沒想到對方竟攔他的車攔3次，才持折疊刀刺傷對方，由於被害人尚在醫院救治中，警方將待鄭男傷勢穩定再進一步比對釐清案情，依偵法偵辦中。

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