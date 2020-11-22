解放軍西部戰區換裝殲-16　首亮相「對抗空戰訓練」

▲解放軍西部戰區某航空旅換裝新一批殲-16戰鬥機。（圖／取自西部空天官方公眾號，下同）

記者陳政錄／綜合報導

西向中亞、南制印度的解放軍西部戰區，近日陸續將空軍旅換裝殲-16戰鬥機後，首次亮相航空兵展開「對抗空戰訓練」畫面，這除了是中國大陸的第6個殲-16旅外，有分析指出，該批戰機雷達罩為白色塗裝、採用新型紅外線設備複合掛架，有利於任意氣象條件下「超低空飛行」，大大提升重點邊疆地區作戰能力。

殲-16係由中國第一款四代多用途戰鬥機殲11BS改良而來，繼承蘇27系列大航程、大載彈量優勢，並換裝基於殲-20航電開發的新型航電系統，水準甚至優於同屬大陸國產四代半的殲-10C，僅次於殲-20。

根據解放軍編制，一個殲-16航空旅會有32到36架戰機，而此批換裝的，是中國大陸第六個、西部戰區第二個航空旅，使得解放軍目前服役的殲-16總數超過200架。

作為「鎮守邊疆」的重要軍區，在中印局勢緊張之際，解放軍曝光的西部戰區新殲-16航空旅演訓畫面顯示，這一批次的殲-16相較前幾批有所不同，在雷達罩上改採白色塗裝，機腹掛架採用新型的鷹隼Ⅱ前視紅外設備的新型複合掛架，搭配鷹隼Ⅲ晝夜瞄準吊艙，用以提升夜間戰鬥能力。

解放軍西部戰區空軍航空兵某部飛行教官許亞軍、前艙學員徐於豪在上述演訓中，模擬與兩架敵機纏鬥，最後一擊命中。該部發言人稱，「我們把每一次升空都當成一次實戰，把每一項任務都當成一次淬煉，不斷向實戰化訓練聚焦，瞄準強敵砥礪勝戰本領。」

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