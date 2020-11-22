大陸動武模式有兩種　學者：台灣無招架能力

▲北京頻繁對台文攻武嚇。（圖／CFP）

文／中評社

中國大陸軍機、軍艦今年不斷近台，對台動武可能性有多少？淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽接受中評社訪問時認為，美國不會派兵來台，但至少會有聲援動作，以大陸現在的軍力，如果真的對台動武，台灣無招架能力。

戴萬欽，淡江大學美國研究所博士，曾任淡大國際事務副校長、學院院長、美國研究所及俄羅斯研究所所長，中時晚報國際新聞組主任，現為淡大外交與國際關係學系榮譽教授。

戴萬欽認為，若無意外，民主黨拜登（Joe Biden）應為美國下一任總統，雖然他把俄羅斯列首要敵人，中國視為「戰略競爭者」，但2018年美中貿赤字達4195億美元，加上他若找主張強勢軍力對抗的前國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）出任國防部長，未來美中關係想要大改善也難。

對於中國大陸會不會對台動武？美軍會不會派兵馳援台灣？戴萬欽認為，會不會動武要看大陸；另一個問題要看拜登找誰當國防部長，如果真的是佛洛諾伊，她主張美國應加強盟邦與夥伴的安全關係，要提高威懾能力嚇阻中國對台動武，儘管拜登不會派兵來台，但至少會有聲援等動作，而且美國也會持續對台軍售。

他表示，以大陸現在的軍力，如果真的對台動武，台灣無招架能力，大陸當然也清楚，所以大陸思考的不是軍事戰略問題，而是政治問題，也就是國際觀感與氛圍。

戴萬欽告訴中評社，中國大陸很積極改善各國關係，但嚴格講，大陸與亞洲周邊國家的關係並沒有很好，各國為賺錢願與中國大陸經貿往來，但軍事上總會提防，真正交心的有俄羅斯的普京與朝鮮的金正恩，但普京保留與大陸達成軍事合作相關協議；歐盟國家雖然和美國總統特朗普關係不好，但拜登上台後應可改善關係，而且歐洲非常關心亞洲的安全問題，尤其關心台灣。

▲解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

大陸對台動武有何前兆？戴萬欽指出，以台灣目前偵蒐能力是可以測知大陸軍隊集結情形，所以大家才會認為比較可能是「擦槍走火」，但應該要在意的問題是大陸對台動武的模式。他說，大陸對台動武模式有二，一是警惕作用；二是佔領台灣。

戴萬欽分析，如果是警惕，可能派兵佔領外島或威嚇台軍限期撤離，例如李登輝時期擔心亮島，現在是東沙島；或者軍機、軍艦不斷擾台，但不管哪種動作都會驚動台灣提高軍事準備，而且這麼做反獨達到作用、促統卻沒達到作用。

他表示，其次，大陸的警惕作用，也會造成世界各國警覺性提高，美國不但加強嚇阻力，推「五眼聯盟」也會具體化，尤其不能小看日本，萬一逼著美國默許日本重回發展軍國主義之路，就算日本打不贏中國大陸，也有能力騷擾大陸5個省分。

戴萬欽指出，大陸若是出兵，當然可以輕易打敗、佔領台灣，台灣無招加能力，但佔領台灣後如何長期治理是問題。台灣已經過慣民主體制，突然改變，民風會變得強悍，雖然無力抵抗，要騷擾卻很簡單，而且國際觀感與氛圍、形象是更大的問題。