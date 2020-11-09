透過小學生視角躍入童趣世界！自創繪本故事　用走秀辦新書發表會！

▲三重五華國小的小朋友自己創作繪本，並將繪本故事透過走秀的方式展演，讓人透過小學生視角躍入童趣世界。（圖／新北市政府文化局提供，下同）



生活中心／新北報導

說故事的方法有很多，但你有想過把自己創作的故事「穿」在身上嗎？新北市立圖書館總館11月7日舉辦了一場可愛的新書分享會，140名三重五華國小的小朋友將自己創作的故事內容「穿」上身，用走秀的方式舉辦新書發表會，創意效果十足，透過小學生的視角、躍入想像力豐富的童趣世界。

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《馬幸．露袞的紋面》是與烏來福山國小對話，創作而成的泰雅族紋面遺失的故事；肺炎疫情讓日常生活變得不一樣，《對抗病毒大作戰》是小朋友以自己的視角，抒發抗疫時期的內心感受；《秀英花的回憶－莉樺的時空之旅》則帶大家回到過去，尋找昔日三蘆地區的秀英花產業故事⋯⋯。三重五華國小140位參與繪本創作的小朋友，11月7日齊聚在新北市立圖書館總館，舉辦一場別開生面的新書發表會，他們將16本全新創作的繪本故事內容「穿」在身上，用走秀的方式為大家介紹新書。圖書館也特別為這群小小作家們舉辦了溫馨的茶會，以及為期3周的「創意繪本」新書展，希望讓小朋友留下難忘的回憶。三年級的吳雨潔同學說，實際創作時才知道要完成一本書沒有想像中簡單，能夠在圖書館裡展出，同時邀請爸爸媽媽來參加自己的新書發表會，覺得很開心。

負責帶領孩子創作的五華國小杜筱梅老師表示，今年共有390位位孩子共同進行創作，108課綱著重核心素養，要讓孩子對生活有感，必須先帶孩子「體驗生活」。因此今年創作的16個故事，主題有原住民文化、影響日常生活的疫情、校園環境、環保議題等，都與生活息息相關，更特別加入「數位閱讀」，帶孩子們進行「微專題研究」，讓孩子可以透過自己的角度觀察生活，再輔以豐富的想像力，成為創作素材。

五華國小「創意繪本展」自11月7日起至11月30日，於新北市立圖書館總館3樓展出近70本獨一無二的歷年學生自創繪本，你也喜歡繪本嗎？一起來為這些小小作家鼓勵打氣。相關展覽資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：（02）2953-7868。