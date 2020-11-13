族語創作歌手獲原創流行音樂首獎！一好．屴夯14日太魯閣開唱

▲一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手，今年奪下「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年奪下由文化部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎的一好．屴夯將帶著獲獎的歌曲「大小獵人」，以及「母親的話」、「美麗的茉莉花」等創作歌曲，在11月14日下午2時30分的太魯閣部落音樂會中演出，邀請大家蒞臨欣賞。

太魯閣族除了自古流傳下來的傳統古老樂曲之外，近年來也有一些音樂工作者以族群文化為基底，創作太魯閣族語音樂作品，為族群音樂注入一股活水。其中一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手。

▲▼精彩的太魯閣族傳統舞蹈及木琴演奏。

3首創作曲都是以自身在山上成長的經驗為題材，其中「大小獵人」寫的正是一好．屴夯兒時跟著獵人Basaw（巴紹）打獵有趣的故事，也感嘆隨著時代的更迭，生活型態改變，失去獵場的感傷。曲風以太魯閣族古調融入了一些流行音樂元素，如美國鄉村歌曲、有一點藍調和爵士的風格，配合敍事的意境，整首歌呈現清新逗趣和感性。「母親的話」則是藉著在空中盤旋的大冠鷲，想起小時候母親曾對他說過:「大冠鷲盤旋在天空中，就像是部落的守護神。以後當我不在了，你想念我的時候，只要抬頭看看天上的大冠鷲，就會知道我一直都在你身旁守護著你，不曾離開。」從一好．屴夯的歌聲中，可以感受到他對於山林、人物及太魯閣族傳統文化價值的深厚情感。

除了一好．屴夯之外，還有峽谷樂舞文化藝術交流協會也將有精彩的太魯閣族傳統舞蹈及木琴演奏，他們以太魯閣族特有的舞步來呼喚祖靈，一起歡慶感恩祭，也展現太魯閣族人山林生活的點滴。

太魯閣部落音樂會11月14日下午2時30分至3點10分在太魯閣台地遊客中心外大草坪登場，而為了讓大家更直接體驗太魯閣族的文化，當天部落音樂會之前，下午1時20分就搶先推出「太魯閣族文化體驗」活動，本次的主題是「族服和背簍體驗」，可以免費穿著太魯閣族傳統服裝，揹著藤編的背簍拍照，現場報名，僅限30人，額滿為止。

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