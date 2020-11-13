　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

族語創作歌手獲原創流行音樂首獎！一好．屴夯14日太魯閣開唱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手，今年奪下「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎。（圖／太管處提供，下同）

一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手，今年奪下「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年奪下由文化部、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎的一好．屴夯將帶著獲獎的歌曲「大小獵人」，以及「母親的話」、「美麗的茉莉花」等創作歌曲，在11月14日下午2時30分的太魯閣部落音樂會中演出，邀請大家蒞臨欣賞。

太魯閣族除了自古流傳下來的傳統古老樂曲之外，近年來也有一些音樂工作者以族群文化為基底，創作太魯閣族語音樂作品，為族群音樂注入一股活水。其中一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手。

▲一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手，今年奪下「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎。（圖／太管處提供，下同）

▲▼精彩的太魯閣族傳統舞蹈及木琴演奏。

3首創作曲都是以自身在山上成長的經驗為題材，其中「大小獵人」寫的正是一好．屴夯兒時跟著獵人Basaw（巴紹）打獵有趣的故事，也感嘆隨著時代的更迭，生活型態改變，失去獵場的感傷。曲風以太魯閣族古調融入了一些流行音樂元素，如美國鄉村歌曲、有一點藍調和爵士的風格，配合敍事的意境，整首歌呈現清新逗趣和感性。「母親的話」則是藉著在空中盤旋的大冠鷲，想起小時候母親曾對他說過:「大冠鷲盤旋在天空中，就像是部落的守護神。以後當我不在了，你想念我的時候，只要抬頭看看天上的大冠鷲，就會知道我一直都在你身旁守護著你，不曾離開。」從一好．屴夯的歌聲中，可以感受到他對於山林、人物及太魯閣族傳統文化價值的深厚情感。

▲一好．屴夯便是以太魯閣族語創作的歌手，今年奪下「台灣原創流行音樂大獎」原住民族語組首獎。（圖／太管處提供，下同）

除了一好．屴夯之外，還有峽谷樂舞文化藝術交流協會也將有精彩的太魯閣族傳統舞蹈及木琴演奏，他們以太魯閣族特有的舞步來呼喚祖靈，一起歡慶感恩祭，也展現太魯閣族人山林生活的點滴。

太魯閣部落音樂會11月14日下午2時30分至3點10分在太魯閣台地遊客中心外大草坪登場，而為了讓大家更直接體驗太魯閣族的文化，當天部落音樂會之前，下午1時20分就搶先推出「太魯閣族文化體驗」活動，本次的主題是「族服和背簍體驗」，可以免費穿著太魯閣族傳統服裝，揹著藤編的背簍拍照，現場報名，僅限30人，額滿為止。

►腦公！你不可以賴帳喔

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
台大5天3輕生　大四生曝「壓力炸鍋」殘酷真相
婆家要男的！她8年連生6女再拚　老公卻摩鐵激戰女員工
中國大陸終於表態！　祝賀拜登勝選
快訊／台大又爆學生墜樓！　男大生從社科院頂樓墜落
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「照亮生命的曙光」慈善音樂會　18日宜蘭演藝廳淬鍊呈現

新化警至永康查獲販毒案　起獲愷他命+毒咖啡包

印尼客手機遺落計程車上　花蓮警「以車追機」3小時尋回

感覺有石頭又像長雞眼！貨運司機腳底痛　原是莫頓神經瘤作祟

讓洄游魚蝦上溯回家！花蓮大不岸溪降壩　改善水域廊道連結

族語創作歌手獲原創流行音樂首獎！一好．屴夯14日太魯閣開唱

鄭文燦親自出馬...違章工廠斷水斷電！　展現執法決心

南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水

基隆專屬海派浪漫Non- Stop搖滾嗨轟迎新年

2020年「鳳凰獎」　台南市消防及義消楷模4人當選

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

張庭168億倉庫「根本美式大賣場」　女兒被酸顏值低...她霸氣：鳳眼是中國風！

長髮女投20元「洗車場彎腰洗頭」　一旁小弟嚇到當機...蹲地板直盯

原住民家長初見面！提親超歡樂 媽讚親家母遺傳好：怎麼做的？

台中500棵木瓜遭人「詭異斷頭」　損失至少50萬...24歲果農心血毀

蕭亞軒1999年《Cappuccino》黃皓沒聽過　他要求唱一句...Elva與弟弟隔空合唱！

「照亮生命的曙光」慈善音樂會　18日宜蘭演藝廳淬鍊呈現

新化警至永康查獲販毒案　起獲愷他命+毒咖啡包

印尼客手機遺落計程車上　花蓮警「以車追機」3小時尋回

感覺有石頭又像長雞眼！貨運司機腳底痛　原是莫頓神經瘤作祟

讓洄游魚蝦上溯回家！花蓮大不岸溪降壩　改善水域廊道連結

族語創作歌手獲原創流行音樂首獎！一好．屴夯14日太魯閣開唱

鄭文燦親自出馬...違章工廠斷水斷電！　展現執法決心

南寮建置緊急海淡設施　2020年2月可供每日1.3萬噸民生用水

基隆專屬海派浪漫Non- Stop搖滾嗨轟迎新年

2020年「鳳凰獎」　台南市消防及義消楷模4人當選

科技業第二家！廣達宣布「今年尾牙取消」　林百里：抽獎還是有

外媒點破「拜登當選對台灣最好」關鍵：川普過度親台爛攤只能這樣收！

92.9萬元起Peugeot 2008登台開賣　法系小跑旅年底入主享早鳥優惠

裕隆因納智捷退出中國市場　子公司破產遭清算

中職／王正棠求變卻亂了節奏　自行參加秋訓改善缺失

台大生尋短5天3起！身心科醫憂「模仿效應」曝原因：4點千萬別助長

小鬼頭桌角逼視！阿公「雙手護碗」被逼罰站　祖孫保衛戰笑翻網

台大陸生宿舍內輕生　國台辦：感到痛心

成語蕎「2個月瘦5公斤」3不消水腫　13深V美照連發！

哈佛碩士翻轉台電建築美學　斥資逾3億翻新訓練所「2025年完工」

地方熱門新聞

公務員被青竹絲咬到耳朵　送醫1天亡

職棒總冠軍選定高雄為主場　陳其邁：明年應有好消息

女情緒失控砍母親

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

鹿港吃辦桌　女怒：蚵仔煎沒加粉

空品不良違者最高加重3.3倍罰鍰

台南市運輸走廊壅塞改善計畫獲頒獎

議員張秉鈞力推　國光1813D接駛基隆中山區快捷公車

富基魚市消費滿3000元送4隻萬里蟹

即／高雄鳳山硫化氫外洩　現場緊急灑水

夫妻檔騎自行車　誤上西濱快速道路

蔬食餐廳推秋冬新菜　再出奇招「吃飯送免費占卜」

社工師為民服務退還禮物　收到真摯感謝

鄭文燦親自出馬...違章工廠斷水斷電！

更多熱門

相關新聞

百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修

百位原籍師集結教部：盼族語列國高中必修

上百位原住民教師今（13日）集結於教育部前陳情，要求教育部將族語納入國高中必修課程，讓各族孩童能在12年國教中獲得學習母語的基本受教權。原住民教師白紫表示，「原住民語已經在加護病房了」，期盼《國家語言發展法》將族語列為國民教育階段必修，讓下一代族人能充滿自信地走下去。

太魯閣錐麓古道維修　11/24起全線封閉8天

太魯閣錐麓古道維修　11/24起全線封閉8天

自創繪本故事用走秀辦新書發表會

自創繪本故事用走秀辦新書發表會

太魯閣馬拉松意外！10選手遭虎頭蜂螫傷

太魯閣馬拉松意外！10選手遭虎頭蜂螫傷

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

妹子夾髮捲趴趴走　網轟：醜又沒禮貌

關鍵字：

太魯閣族語創作歌手原創流行音樂首獎一好．屴夯開唱

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

台灣路上為什麼一堆休旅車？內行人曝真相

2位男神現身台北車站大廳

徐玄索吻！高庚杓私下小動作超甜

洗澡到一半　男演員「全裸握鳥」闖浴室

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

台電4000人退休　明年招考700人起薪曝

黑男女友交往2年認感情出問題！

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

士林夜市變空城　背後原因：自食惡果

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

小媳婦在婆家承受巨大壓力　手機紀錄滿是輕生念頭

更多

最夯影音

更多
抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師
惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

法拉利姐高鐵開直播1hr狂罵髒話！　被勸阻還嗆站務員：有人檢舉嗎？

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

邵雨薇「不排斥再和圈內人交往」　稱吳慷仁：我的啟蒙老師！

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

Jasper不願寫作業...自貶：我沒那麼棒　外公管不住「應采兒一來趕快寫」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面