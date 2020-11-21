台南夜市棉花糖小兄妹惹議...媽訴苦：絕非用孩子博取同情賺錢



▲台南花園夜市棉花糖兄妹的攤子 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／台南報導

台南一名女童在熱鬧的花園夜市，帶著大量零食叫賣，一人坐在廁所旁的垃圾桶邊，讓路過民眾相當心疼，PO網要大家「一起用新台幣讓妹妹早點回家」。文章一出，吸引大批網友關注，卻意外扯出另對「棉花糖兄妹」，同樣也在台南各大夜市販賣棉花糖，以為是家長是同一人。不過，棉花糖兄妹的母親澄清「那個根本就不是我的孩子」，坦言自己確實需要這份收入，現在卻因為一篇貼文遭誤會，強調自己絕非用孩子博取同情賺錢。

▲棉花糖兄妹喊冤「零食妹妹」不是自己的小孩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

因為有網友在台南花園夜市拍下一位零食妹妹，坐在廁所外垃圾桶邊賣零食，於是PO網要大家「一起用新台幣讓妹妹早點回家」，但文章一出，卻扯出另一對「棉花糖兄妹」。有網友表示，自己曾好心上前跟「棉花糖兄妹」買完全部的商品，目的是為了讓兄妹倆能早點回家，但逛完一圈回來，卻目睹兄妹的母親正在幫他們補貨，讓他大為憤怒，直批「父母根本是在利用孩子賺錢」。

▲媽媽擺在板凳旁的袋子裡，還裝著還沒賣出的棉花糖 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過，其實「零食妹妹」和「棉花糖兄妹」並非同一人，棉花糖兄妹的媽媽也無奈表示「那個根本就不是我的孩子」，這已經造成自家孩子的困擾，由於家中經濟不穩定，先生人在大陸，為了孩子生活還是要過，才會到夜市擺攤，已經賣了4年左右，會輪流到不同夜市擺攤。

棉花糖兄妹的媽媽說，哥哥已經是國中生，也很喜歡跟著出來做生意，因為在夜市已經認識許多朋友，當時會讓兄妹去賣棉花糖是想讓他們體驗及分擔幫忙做生意，加上附近攤商也都熟識，會幫忙看小孩。

至於因為被誤會利用孩子賺錢，她無奈又帶點生氣的語氣說：「沒帶小孩還比較容易工作吧！」，因為孩子需要「陪伴」，而且年紀還小也不能放他們獨自在家中，家中也很需要這份收入，她說，自己在夜市擺攤是有付租金的，棉花糖媽媽也在半年前開始到髮廊兼職，未來有一天，若是技術學成轉業成功，將不必帶著孩子到夜市擺攤。