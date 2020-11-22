認第四波疫情「來勢洶洶」　港府刊憲：到過舞廳者強制檢測

▲港府認為酒吧、舞廳、夜店等場所人員群聚，是第四波疫情散發原因之一。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對21日公告新增45例新冠肺炎確診案例，香港不只與新加坡的「旅遊泡泡」喊卡，政務司司長張建宗22日也坦言，「第四波疫情來勢洶洶，港府嚴陣以待」。為此，香港特區政府今天首次引用疫情防控相關規例刊憲，強制要求曾到過14家指定舞廳的人士，進行核酸檢測，否則最高罰款2萬5000港元、監禁6個月。

根據港府22日首次引用的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，就強制檢測公告刊憲，於11月1日至11月21日，曾到過14家指明為「跳舞場所」的人士，須於11月24日（週二）或之前接受新冠病毒核酸檢測。

▲香港疫情嚴峻，限聚令升級。（圖／路透）

按照規定，若涉及人士未遵從檢測公告即屬犯罪，可處罰款2000港元，並會收到強制檢測令；若拒不遵從強制檢測令，可處第四級罰款（25000港元）及監禁6個月。

香港食物及衛生局發言人表示，本地疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅飆升，涉及確診個案分佈全港各區，部分人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。因此，政府必須果斷行動，盡快截斷病毒傳播鏈。

香港政務司司長張建宗22日表示，香港疫情形勢急轉，來勢洶洶，香港正處於防疫的危急時刻，不能掉以輕心。他透露，港府與酒店業界，正商討針對酒店活動限制的具體規定，例如限制每間房間的人數等。

他也坦言，第四波疫情來襲，香港經濟前景仍面對不確定性，就業市場疲弱，預期會面對相當壓力，失業率依然偏高。

由於21日公布新增約45例新冠肺炎確診病例，為3個月來單日新高，香港特區政府21日宣布，將進一步收緊社交距離措施。自21日晚12時起，香港禁止所有酒吧、夜店或夜總會進行現場表演及跳舞活動，旅館派對房間關閉，暫定實施5天。

受此影響，香港與新加坡原定22日啟動的「旅遊泡泡」計劃，已宣布延後兩周。

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