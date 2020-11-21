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籌錢資助在台港人　香港網路電台主持人「涉國安法」被捕

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▲▼籌錢資助在台港人　香港網路電台主持人「涉國安法」被捕。（圖／翻攝臉書）

▲傑斯發起「千個爸媽，台灣助學」計劃資助在台港人。（圖／翻攝臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港網路電台D100 Radio主持人「傑斯」21日上午被港警以涉嫌違反「國安法」被捕。消息指出，傑斯發起的資助在台港人籌款計劃「千個爸媽，台灣助學」，涉嫌觸犯「資助他人分裂國家罪」及「洗黑錢罪」。

根據港媒報導，港警懷疑傑斯夫婦與同夥透過「千個爸媽，台灣助學」計劃，籌到了上千萬港元（傳為1400萬港元），一半用來資助「台獨」組織，另一半被私吞用以炒股票，分別涉嫌觸犯「資助他人分裂國家罪」及「洗黑錢罪」。

傑斯在今年初發起「千個爸媽，台灣助學」計劃，當時他表示，許多年輕人因參與反送中運動陷入官司，部分人選擇前往台灣，香港人不能讓這些孩子在台灣自生自滅，也不能把重擔都丟給台灣，「香港手足，讓香港來負責。」

傑斯透露，他計劃讓每一名受資助者每年獲得5萬港元（約20萬新台幣），其中半數為學費，因此希望有1000名港人每年捐助2500元，總共250萬港元，也就是1000萬新台幣，足以資助50人。

傑斯還說，該計劃與5、6個組織有合作，民進黨與陸委會也知情，會監督他的行為，也會配合，他希望能幫助在台手足盡快適應台灣的生活，短期目標是成功在台灣就學，長期目標是在台灣工作、長期居留。

不過，傑斯也強調，計劃並非「黃雀行動」，他不會建議或指示別人潛逃，也不會鼓勵抗爭者到海外逃避法律責任，但若有年輕的抗爭者已經到達台灣，他認為可以透過計劃來支援。

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