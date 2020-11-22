買包子排半小時！他傻眼：只是皮厚…釣出花蓮人曝「在地吃法」

▲原PO傻眼，買包子竟然要排隊半小時。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮不只好山、好水，連食物都好好吃，許多知名的美食店家，是觀光客每次到當地遊玩時必訪的地方，有網友表示，花蓮的公正包子店每次去都大排長龍，但吃完後覺得，只是皮比較厚，似乎沒有想像中那麼美味，因此好奇提問，「為什麼花蓮的公正包子那麼有名？」對此，有網友指出，「就是因為便宜！」

原PO在PTT板上發文，每次去花蓮玩，經過公正包子店時都會看到滿滿的人潮，想要吃還得排隊半小時，「我覺得好像就皮厚的包子，是蠻便宜的啦，但好像沒有到大家口中說得那麼好吃」，因此PO文詢問，「為什麼花蓮的公正包子那麼有名？」

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▲花蓮風景優美。圖為花蓮太魯閣山月吊橋。（圖／太魯閣國家公園管理處提供）

貼文一出後，引起許多網友熱議，許多人都認為「便宜」是最關鍵的一點，「以前優點就便宜跟開到半夜」、「當初只有便宜這點啊，花蓮人根本不吃」、「主要是便宜，口感中上」、「很普通，優點就是便宜」、「因為開到很晚然後便宜」、「便宜，很多飯店會跟他批來賣」、「便宜大碗，論口味就普通」。

也有其他人認為，「炒作，永和豆漿等級」、「鄉下人自吹自擂，台北俗就覺得好吃了」、「在地人才不會去吃咧，每次看到你們這些觀光客在那排隊就想笑」、「老闆不知道換幾個了，跟小時候完全不一樣」、「偏鄉的東西會有名只有一個原因，就是根本沒東西吃」、「八卦是當地人不吃」。還有網友表示，「因為你買錯了，包子店買蒸餃，蒸餃店買包子才是內行人的吃法」。