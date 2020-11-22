公司規定上廁所「要填登記表」！員工訴苦只能忍：不敢一直喝水

▲公司規定員工上廁所要登記時間，讓原PO覺得很怪。（示意圖／記者簡仲豪攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

公司設下的這條規定，讓人忍不住直呼太誇張！有網友在PTT的WomenTalk板上發文「公司上廁所要登記很正常嗎？」說他新公司規定「上廁所要登記」，每一次都要寫明幾點進出，「我覺得好怪！」原PO就說自己有時候不好意思一直去，只好忍著。貼文一出，其他人也覺得不合理「薪水不論多寡都無法接受。」

這位網友文中表示，最近上班的新公司有一條關於上廁所的規定，「如果上班時間要上廁所，必須填寫登記表，幾點去幾點回，每一次都要寫」，讓他忍不住想問這樣合不合理。原PO指出，他覺得這個規定很怪，會不好意思一直去，只好憋著，「到固定休息時間再去廁所，水也不敢一直喝。」

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他也在留言處透露，公司會這樣做，就是怕有員工去廁所太久是摸魚，而且還有人監督登記狀況，所以不能不寫。貼文一出，其他人都紛紛留言，「這個社會病態了」、「太誇張了吧」、「我公司出人所有區域都要刷卡開門，包括上廁所在廁所門口也要刷卡，而這些在系統都看得到紀錄，但基本上沒人會管」、「有遇過廁所要刷卡開門的，也算一種記錄了。」

本站日前則是曾報導《在公司上廁所「不能超過10分鐘」 大票員工淚+1：刷門禁卡計時》，「上廁所限制」這件事，不少過來人都碰過，規定還千奇百怪，像是設上限時間、次數，有的還要打卡，「以前學生時期打工，老闆規定，一天最多上4次廁所」、「上廁所不能超過3分鐘，不管大小號，然後一天只能2次，不能固定時間上廁所」、「上廁所需要刷卡」、「規定衛生紙使用張數。」