Podcast強勢崛起！他怨「聽了會分心」　網曝2優勢：大贏YouTube

▲Podcast相當流行，節目也越開越多。示意圖，與本文無關。（圖／突發中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

數位媒體Podcast類似於網路廣播節目，在近幾個月內強勢崛起，新節目如雨後春筍般冒出。不過，一名網友就發文表示，雖然現在很流行Podcast，但他還是聽不習慣，如果配著做事，就很容易會分心，「有人跟我一樣嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「還是聽不習慣Podcast」為題丟出討論，Podcast在近幾個月強勢崛起， 由於聲音比文字更好吸收一些，且收聽Podcast還可以邊做其他事情，不用緊盯螢幕，因此聽眾越來越多，深受許多人歡迎。

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不過，原PO卻覺得不太習慣，即便身邊的人都大推Podcast，但是如果一邊收聽，一邊做其他事情，就會讓他容易分心，因此他就好奇，是不是有其他人跟他一樣？他還是比較喜歡看YouTube或單純聽音樂。

▲原PO覺得聽Podcast容易害他分心。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我也是，轉1.2倍也無法讓我專心」、「刷牙、梳頭、抹乳液按摩時聽」、「做不重要事情的時候聽，蠻不錯的」、「覺得專業技巧有差吧？有些咬字不準或是節奏太快，聽反而變很不輕鬆」、「飯後散步邊走邊聽」、「通常就開車或是通勤會聽，但一定要對內容感興趣才最重要」、「做一些無聊瑣事很適合聽唷！曬衣服、整理房間、掃廁所之類」、「因為你本來就沒有聽廣播的習慣啊」。

此外，還有網友點出Podcast的優勢，「好處是沒有廣告，YT有些塞了一堆廣告」、「YouTube過度包裝氾濫，Podcast沒得包，講者一定要有料」。