遭疑擋「18歲公民權」　民眾黨怒斥：藍杯葛、綠放水無法完成一讀　

▲民眾黨團提案18歲公民權。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲力推下修18歲公民權，不過近日卻遭「公民1985行動聯盟」指控，因民眾黨拒絕簽署不複議同意書，而排不進內政委員會審議。對此，民眾黨21日聲明表示，是因為國民黨的持續杯葛、和民進黨的放水才導致民眾黨團提案版本法完成院會一讀，抨擊該粉專是「是公民1985還是政院1450？」

民眾黨表示，民眾黨早於上個會期就開始推動18歲公民權修憲案。這個會期更清點出38件法案，預計要配合18歲下修的法律修正案，降低「成年」的年齡規定。並早在11月4日就已送立院議事處，並已排入第5次會議的一讀程序。

但民眾黨的提案因為國民黨的持續杯葛、和民進黨的放水，院會第5次會議一直未能開成，因此本黨提案無法完成院會一讀、交付委員會。

民眾黨指出，該臉書粉專若真是要代表公民監督各政黨落實「18歲公民權」，就應監督這會期已經組成的立院修憲委員會，為何遲遲不召開第一次會議？兩大黨演出對峙戲碼，癱瘓院會運作，讓行政院長施政總質詢延擱10次，因而封殺小黨法案審查機會，不該是反過來檢討本黨。

民眾黨表示，內政委員會下周將審查行政院的年度預算，對於行政院一系列「有政府 不開會」、「作哏圖 會抹黑」，動用政院資源攻擊在野黨、市井小民的離譜行徑，才是內政委員會真正應該要監督和審查的重點。

另外，針對萊豬議題，民眾黨強調下周衛環委員會審查「食品安全衛生管理法」，本黨要求將萊豬進口問題法制化、必須經立院同意而非只用行政命令一意孤行的修正案。本黨早已速速簽署了不復議同意書，好讓各黨提案都能進到委員會充分審查，呼籲有心人士不要再用各種假議題來轉移焦點，甚至抹黑本黨。

▼民眾黨遭疑擋18歲公民權提案。（圖／翻攝公民1985行動聯盟臉書）

