藍白上街秋鬥「反萊豬」　北市出動600警力維安

▲22日秋鬥遊行路線。（圖／北市府提供，點圖可放大）

記者蔡文鈴／綜合報導

2020秋鬥遊行22日登場，本次活動訴求「反萊豬、反雙標、反黨國」，國民黨、民眾黨都將組隊參與遊行，時間從早上8點開始至晚間10點結束，遊行路線自凱達格蘭大道出發，至民進黨中央黨部前，行經路線將進行交通管制，北市將出動600名警力維護秩序，呼籲民眾守法理性和平。

在秋鬥遊行前發生中天新聞台換照案，國民黨除抨擊政府不顧食安外，也不滿新聞自由遭打壓，對此，黨主席江啟臣指出，民眾關心的是怎麼阻止萊豬進來，另外對政府打壓言論與新聞自由，必須讓政府知道人民的反對聲音。

而本次遊行訴求議題多恐導致焦點模糊，江啟臣表示，這些議題都是要政府傾聽民意，無論站出來的人是因為反萊豬、支持言論自由、反黑箱貪腐、支持環境正義，都是不滿政府的所作所為，表達聲音與憤怒，蔡總統要聽到人民的怒吼。

國民黨多名大老已表態參與遊行，包括前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜，以及全國14縣市首長，還有多位國民黨立委當天將大集合，上街「反萊豬、護食安」。

國民黨呼籲參與民眾身穿「黑色上衣」，戴口罩，並且要理性抗爭，不主動挑釁，22日中午12點半於中正紀念堂集合出發。

▲國民黨召開秋鬥—反萊豬顧食安大遊行行前記者會。（圖／記者李毓康攝）



而民眾黨方面，已號召千人參與秋鬥，還準備吉祥物大氣球─FlyingPig（菲萊豬），陪著大家一起遊行；黨主席柯文哲已表態另有行程，沒規劃參加遊行，但黨內5名立委賴香伶、高虹安、張其祿、邱臣遠、蔡壁如都會現身力挺，他們預計22日中午12時半於中正紀念堂5號出口集合。

民眾黨訴求，進口萊豬應做源頭管理，列特定貨號以供辨識，也要求進口豬肉再製品，混合產品、食品添加物之容器或外包裝，應標示是否含萊克多巴胺豬肉，且食品標示及食品添加物相關規定，應增列標示是否使用含萊克多巴胺豬肉。

▲民眾黨團萊豬記者會。（圖／民眾黨團提供）



秋鬥遊行路線為：凱達格蘭大道（集合後出發）→右轉公園路→右轉常德街→左轉中山南路東側慢車道→右轉濟南路→左轉林森南、北路→右轉北平東路→北平東路（集會後解散）。

凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街），全線車道自22日上午10點至下午5點進行管制；北平東路（林森北路至杭州北路）、杭州北路（北平東路至忠孝東路），全線車道自下午1點至下午5點進行管制。

因應活動進行，台北市政府警察局目前規劃使用警力數600名，執行遊行周遭交通管制疏導措施及集會現場安全維護工作，視現場狀況滾動式調整勤務、調度運用警力。

警方表示，遊行路線將實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，並留意收聽警察廣播等電臺即時路況報導，共同維護交通順暢與安全。

▼22日秋鬥遊行交通管制路線。（圖／北市府提供，點圖可放大）

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