圓夢舞台劇　同理取代同情助憨兒就業

▲謝慧謹表示，「憨喜劇場圓夢舞台」以融合音樂劇方式呈現，助憨兒們就業。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會、大內壢國際同濟會與幸福社會福利基金會，21日在中壢區中正公園，舉辦「憨喜劇場圓夢舞台」戶外融合音樂劇，主辦單位並將募集到的36萬元愛心捐款，扣除活動費用後，全數用於憨兒工作訓練計畫，為將來進入職場做準備。

▲「憨喜劇場圓夢舞台」以融合音樂劇方式呈現。（圖／圓夢愛心關懷協會提供）

這齣超過百位演出者的戶外音樂劇，融合社區銀髮族、國小學童、幼兒園小朋友與憨兒，將憨兒們在職場和生活遇到的困境，透過太鼓、戲劇、舞蹈、音樂方式呈現，期待每個參與觀眾都能感同身受，為他們不凡的勇氣動容，讓理解取代誤解，同理取代同情。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，這次合作以融合音樂劇方式呈現，是希望憨兒們能藉由專業的訓練及協助，讓他們提升各方面能力和成就感，為重回職場做準備，讓未來充滿更多希望的可能。謝理事長從事圓夢愛心活動已有近十年的時間，親自奔走號召不遺餘力，每月一愛的活動幫助了許多弱勢團體，也實質帶給公益機構非常大的幫助。

幸福基金會執行長明珠媽媽分享她從事社會福利工作二十多年來，接觸過許多身心障礙者和家屬，發現不管是帶憨兒們外出或是就業，民眾一直對他們有誤解，造成憨兒在職場和生活上都遇到諸多困難，因此這次的音樂劇，特別邀請到小荳荳音樂舞蹈教室的豆荳老師統籌演出。透過短鼻象花花、短尾猴皮皮及單耳兔莉莉的追尋，述說不管跟別人多不一樣，只要有不怕困難的勇氣，每個人都能找到屬於自己的幸福王國。

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