送鞋入偏鄉　受贈小學生「好久沒穿新鞋子」

▲景義國小學童收到新鞋子，歡欣的表情都寫在臉上。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄的偏鄉教育問題一直被人忽視，位在內門區的景義國小師生數加起來不到百人，許多孩子家庭經濟狀況大多處於清貧，要穿上一雙新鞋子恐怕都是奢望，來自桃園的圓夢愛心關懷協會就發起了「送鞋入偏鄉」活動，讓這群孩子都有一雙新鞋穿，許多接過新鞋的孩子總會說「好久沒穿新鞋子」。

協會的發起人謝慧謹說，自己是單親媽媽，從小自己帶著孩子直到長大成人，孩子小的時候要買一雙新鞋都相當困難，直到有天自己茁壯了，便發願要募集新鞋送入全台各偏鄉學校，心理殷切的盼望，就算無法立即改變經濟條件，至少能從送新鞋開始做起，讓他們上學的途中、下課的活動都能完整的保護腳部。

謝慧瑾表示，圓夢愛心協會成立的時間不長，但每個月都會安排送鞋入偏鄉活動，光是高雄地區目前已送出的對象學校達到49所，已幫助了大1284名學童，嘉義地區幫助過的學校就有58所，受助學童就有1409名，這也是她第4年投入這個活動。

「他們不像都市的小孩幸福」，謝慧謹感慨的說，偏鄉小孩大部分上下學都靠走路，這或許也是他們只有這「1001雙鞋子」，平均一雙鞋都要穿上好幾年，因此有雙新鞋或許對他們來說是最基本的保護，今後仍然會繼續送鞋給這些偏鄉弱勢的孩子，這也是早年辛苦帶大孩子所發下的心願。