新冠疫苗「口袋已有一些」！投資購入疫苗估計200萬至1000萬劑

▲新冠疫苗研發與取得備受各界關注。（圖／路透社）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中昨（20）日晚間透露新冠疫苗採購「我們的口袋已經有一些了」，指稱目前已經和國際的疫苗廠談簽約的進度「只差付訂金」。知情人士今（21）日分析，我方要投資國際疫苗研發必須要到一定數量對方才有可能接受，估計至少必須下定200萬至1000萬劑。

政府針對新冠疫苗採購訂出115.5億預算，以1500萬人份為目標，由於目前研發疫苗多屬每人要打兩劑，估計採購3000萬劑。

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近期國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，繼輝瑞/BNT疫苗、莫德納疫苗傳出臨床試驗成效良好，英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）製藥公司合作開發的疫苗的中期試驗數據顯示「在人體產生良好免疫反應」。

但台灣到底是否能購得，陳時中20日晚間出席活動致詞透露，「其實我們的口袋已經有一些了，幾乎是已經簽了約」，另在新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）也有付訂、獲得選擇權。

陳時中會後受訪針對「口袋說」進一步解釋，我方直接和一些疫苗洽談，已經要簽約，但還沒完全走完程序，在準備付訂金、確認品項的階段；至於對象是哪些廠商、數量則暫時無法透露。

消息人士受訪表示，國內疫苗取得除透過COVAX和國產疫苗外，也持續與國際疫苗廠私下接觸，「這些疫苗廠讓你投資、賣給你比較便宜的價格，但反過來說，一旦研發失敗，相關投資可能收不回來，是有點風險的投資」，但這是確定疫苗供應來源的必要手段。

消息人士指，由於相關投資必須大量，考量國內人口、資金有限，最多投資1～2家。至於最低投資數量，估計要200萬到1000萬劑。

針對COVAX平台，陳時中昨日透露，目前公布3支可選擇疫苗包含牛津/AZ疫苗、輝瑞/BNT、賽諾菲，都保留為購買選項。

指揮中心發言人莊人祥今日受訪表示，賽諾菲的疫苗是和GSK一起合作，兩家傳統疫苗廠攜手研發估計成效也不錯，但目前距離臨床三期還有段距離，價格尚無法判斷。至於從COVAX挑選疫苗，莊人祥解釋，我方會依據冷鏈冷藏方式、數量、供給時間、價格等通盤進行考量。