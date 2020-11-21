香港傳增45例確診「創3月新高」　專家：第四疫情已爆發！

▲香港疫情再起，港府將加大檢測力度。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港媒體指出，香港21日新增45例新冠肺炎確診病例，為近3個月來單日新高。香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，香港「第四波疫情」已經爆發，香港目前的防疫措施有漏洞，港府應採取更嚴格措施。

香港20日新增26起確診個案，香港特首林鄭月娥21日上午表示，香港疫情近日出現反彈，出現多起確診，且大部分是本地個案，涉及起碼一個群組，和其他源頭未明的個案，情況相當嚴峻。

林鄭月娥指出，政府不敢怠慢，已要求初小從下周起停課2周，並延長幼稚園及幼兒中心停課至12月6日。

林鄭月娥強調，目前的首要工作是透過病毒檢測，盡快切斷病毒傳播鏈，「相比疫情的任何時候，我們現在有更充裕的檢測能力、有與政府合作無間的私營檢測機構、有已起動的社區檢測中心、和有賦權給食物及衞生局局長針對特定群組進行強制檢測的法律基礎。」

林鄭月娥還說，政府有決心遏止疫情，不會排除任何可「外防輸入、內防反彈」的更嚴厲措施，但歸根究底是需要市民的全面支持和配合，例如盡量避免一些有緊密接觸、不佩戴口罩的社交活動。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇則直言，香港第四波疫情已經開始，從目前情況看來，只要有輸入個案出現後，就會開始出現群聚感染，代表有隱性傳播鏈。

袁國勇認為，香港入境做不到滴水不漏，高危地點也沒能控制好，防疫措施出現漏洞，必須考慮強制要求有症狀的人進行檢測，並延長入境然是的隔離檢疫期，在14日強制隔離檢疫外，再加上7日的居家隔離，病毒檢測後沒有問題才能進入社區。

香港大學醫學院院長梁卓偉也認為，香港第四波疫情很有可能已經爆發，必須馬上大幅增加檢測數量，並增設便民檢測地點，例如地鐵站、加油站等。