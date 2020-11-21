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東京增539例創新高...連3日破500！專家也慌了：將迎第3波高峰

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▲▼日本進入緊急狀態後，乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

▲東京單日新增確診再度創下新高。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都21日新增539例確診，不僅連續3日超過500例，更創下單日新增的歷史新高。事實上，疫情爆發後，日本國內經濟大受影響，政府因此推出「GO TO TRAVEL」、「GO TO EAT」等各式方案，希望能夠振興經濟，但是卻增加了疫情擴大的可能性。如今專家也直言，已經感受到第3波疫情的威脅了。

《日本放送協會》報導，根據21日下午3時的速報值，東京都新增539例確診，超過19日單日新增的534例，創下歷史新高。其中20歲到49歲的確診病患最多，分別是20歲至29歲的139人、30歲至39歲的110人以及40歲至49歲的105人。而這也是東京連續第3天單日新增超過500例。東京都目前累計確診病例為3萬7317例。

根據《產經新聞》報導，日本各都道府縣近日確診病例急增，部分地方首長也直言，恐將迎來第3波疫情，因此對於防疫不敢大意。日本政府20日針對「GO TO」振興計畫的實施方式，再度召開新冠病毒傳染病對策分科會。國立傳染病研究所的傳染病疫學中心長鈴木基在會議上表示，接下來應該要避免讓民眾飲酒聚會，並限制遠距離的移動，要採取比第2波疫情爆發時更強硬的防疫對策才行。

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