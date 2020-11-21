三類疫苗成新冠疫苗研發主力！專家：在台開打「兒童非優先對象」

▲台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

近來國際疫苗研發屢傳好消息，台灣是否能採購到疫苗也備受關注，中央流行疫情指揮中心評估可能取得疫苗、開打的時間點是明年中旬。專家認為，目前新冠疫苗發展分別是RNA疫苗、基因重組蛋白疫苗以及載體疫苗，各有其優缺點；現行疫苗開發都沒有進行兒童的臨床試驗，將不會是未來開打後的優先接種對象。

國際各大藥廠研製新冠疫苗紛紛傳捷報，繼輝瑞/BNT疫苗、莫德納疫苗傳出臨床試驗成效良好，英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）製藥公司合作開發的疫苗的中期試驗數據顯示「在人體產生良好免疫反應」。衛福部長陳時中針對疫苗採購表示「其實我們的口袋已經有一些了，幾乎是已經簽了約」，在新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）也有付訂、獲得選擇權。

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國家衛生研究院今（21）日舉辦新冠病毒對於兒童健康之衝擊研討會，台大兒童醫院小兒部主治醫師會前李秉穎受訪表示，目前新冠疫苗發展主力有三類，分別是RNA疫苗、基因重組蛋白疫苗以及載體疫苗。

▲新冠病毒疫苗。（圖／路透）

李秉穎指出，RNA疫苗的優點是可以短期大量製造，缺點則是目前為止沒有成功上市的疫苗，且要用比較大的劑量，局部或全身不良反應較高，需相當程度的低溫保存，有冷凍運送問題；包含目前研發進度較快的輝瑞/BNT、莫德納都是此類。

至於腺病毒載體疫苗，同樣屬未在商業上大量使用的疫苗；另由於是活性疫苗，人體若對載體有抗體，疫苗效果就會變差。也不能使用在免疫功能較差、孕婦等族群，使用易受限制。日前也傳出好消息的牛津與AZ藥廠研發的疫苗與J&J疫苗則屬於此類。

在基因重組蛋白疫苗方面，李秉穎說，很多傳統疫苗都用這個方式製造，如B肝、HPV疫苗，經驗比較多，而且引起免疫反應能力較佳，打第二劑抗體加強劑之後效果比較強；但缺點是短期難以大量製造。

過往接種流感疫苗考量長者與小孩屬於高風險族群，為優先公費對象，但在新冠疫苗上，兒童接種的順位卻不一樣。李秉穎指出，目前這些疫苗都沒有在兒童身上進行試驗，和其他新藥、疫苗開發一樣，考量兒童屬於容易受害族群，都會先找18歲至55歲健康成人族群，接著是老年人。

另一方面，兒童罹患新冠多是輕症，也沒有經常旅遊需求，評估明年即使開始接種新冠疫苗，兒童也不會放在優先對象之中。