恐龍媽「無下限寵兒」　幼教師被逼瘋：這孩子我放棄

記者趙蔡州／綜合報導

恐龍家長真的是所有老師的終極惡夢。一名幼教老師在臉書社團無奈說，自己教導的班級有一名孩子很頑皮，會欺負其他的小朋友及不斷說謊，小孩的媽媽更是寵溺孩子無極限，連「小孩遲到」都要怪老師、罵老師，最後她也心痛說「身為教育者，放棄一個小孩是多麼痛心。」

▲恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師。（示意圖／資料照片）

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原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這一位熊孩子才幼稚園中班，就會在學校欺負其他的小朋友，甚至說謊成性、目無尊長到無法無天的地步，但所有老師不太敢責備、不敢教，原因是會被家長找麻煩，「小孩的心態就是，反正老師嚴厲一點，我回家亂說，媽媽就會到校罵老師，這位媽媽您真棒。」

原PO指稱，「您的小孩遲到，媽媽您要怪老師、罵老師，全班都帶了衛生紙，只有您的小孩忘記帶，竟然也可以回家向您說謊，說因此被老師罰站一整天（沒有這件事情），您就跟著到學校無理取鬧，在校門口直接把老師叫出來，接著就是一陣無理謾罵。」

▲原PO最後更發出吶喊，想要放棄教導這一名熊孩子。（圖／達志／示意圖）

誇張的是，他們老師規劃的功課，孩子的媽媽也會到學校表達意見，甚至指導功課應該怎麼出才對，「您那麼厲害，您怎麼不當老師，您那麼厲害，您的小孩應該讓您自己教啊」。原PO最後更發出吶喊，想要放棄教導這一名熊孩子了，「身為教育者，放棄一個小孩是多麼痛心。」

其他網友看了紛紛表示，「我也是幼教師，基本上我碰到這種情況，只要讓孩子維持到校跟下課，還有健康呼吸不斷氣即可」、「這就是為何幼教人抱著滿滿熱忱踏入幼教界，結果卻滿滿失望離開的原因之一」、「現在老師真的難當」、「從小養成各種壞習慣，長大是能長多好，希望媽媽未來不要後悔。」