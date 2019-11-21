看到樓梯間的陰影…她抬頭驚見丈夫上吊死在岳母家門外！尖叫哭斷腸

▲計程車運將上吊死在岳母家旁的樓梯間，妻子抬頭看到雙腳懸空的丈夫，已成一具遺體...尖叫痛哭難以接受。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名男子20日緩緩走到岳母家門外的樓梯間上吊，當時其妻子剛下班，進家門卻找不到人，決定外出查看。她打開樓梯間的燈後，發現地上多了一塊陰影，抬頭往上看，驚見丈夫已經吊在空中！她大聲哭喊並急忙報案。警方在現場未發現遺書，初步排除他殺可能，詳細輕生原因仍在調查。

據了解，陳姓男子是一名計程車司機，其妻子是幼教老師，感情甜蜜遇有2子，直到2個月前，男子因身體不適在家中休養，不再載客。沒想到男子在20日下午，趁著妻子還沒下班，走到岳母家旁的樓梯間上吊…

後來妻子回到家，想揪丈夫吃晚餐卻找不到人，打手機也沒接，決定外出尋找，走出家門看到樓梯間頗昏暗，她按下牆面的按鈕把燈打開，隨後發現欄杆與地上照著一塊陰影，她抬起頭…驚見雙腳懸空的丈夫，頓時放聲哭叫。

妻子傷透了心，無法接受說好在一起一輩子的伴侶就這樣走了，而岳母等家屬皆不清楚輕生原因，詳情仍待調查。

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▼妻子傍晚外出找人，見樓梯間昏暗，按下牆上的按鈕開燈，看到地上的陰影，她抬頭赫見丈夫遺體。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）