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快訊／拜登：上任第一天美國重返世衛 可能不懲罰中國

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國際中心／綜合報導

美國總統當選人拜登周四(19日)在記者會上表示，在他就任總統的第一天，美國將重新加入世界衛生組織(WHO)和巴黎氣候協議。

▲▼世衛組織與秘書長譚德塞有可能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透社）

世衛組織秘書長譚德塞爭議多 。（圖／路透社）

他說：「因為我們需要為下一次的疫情大流行做好準備。那些認為病毒最終會消失的想法，是不切實際的。」

今年4月，川普政府正式通知聯合國，美國退出世衛組織，並指控世衛織在病毒剛開始在大陸傳播時，未能監督及控制住疫情。

拜登說：「我們將在就任第一天重新加入世衛。它需要改革。我們也會重新加入《巴黎氣候協議》。我們必須確保世界其他地區跟我們團結在一起，並確保中國人理解某些正確的路線。」

當被問及之前總統辯論時，曾說過要對中國的所作所為祭出懲罰措施(例如關稅制裁)時，拜登回答說：「與其說是要要不要懲罰中國，不如說是要讓中國明白，他們必須依照遊戲規則來行事。」

川普擔任總統的4年是美中關係迄今最糟糕的階段， 以習近平主席為首的執政團隊努力 應對自美國前總統尼克森以來最難捉摸和難纏的美國領導人。

川普從各個方面撼動美中關係，包括不斷發動的貿易戰，以及挑戰中國在爭議性的南中國海的軍事控制權、和支持台灣對抗共軍的不斷威脅。自去年12月武漢傳出疫情後，他甚至把冠狀病毒稱為「中國病毒」。 原文報導請看這裡

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