妻體味重影響「性趣」保持距離求和諧　人夫難耐折磨訴離獲准

▲桃園一對夫妻因妻多次試管嬰兒失敗性情大變，導致夫妻相處不睦，夫也嫌妻體味重無法行房訴請離婚。（圖／達志／示意圖）。

記者黃宥寧／桃園報導

桃園一對夫妻結婚近8年，因妻子無法生育，多次試管都失敗導致性情大變，經常以經濟問題與他爭吵、怒罵到凌晨2 、3 點，甚至拳腳相向，更時常鬧離婚且自殘。丈夫長期受到妻子的精神暴力，甚至時常拿他的手機傳LINE到家族群組，導致與家人關係幾近決裂；婚姻已吵到毫無感情，且妻子有嚴重體味隱疾根本無法行房，因而訴請離婚獲准。

人夫阿發（化名）主張與妻子小美（化名）結婚近8年，但因為小美無法生育也不想用收養代替生育，接受多次試管嬰兒療程卻都沒成功，此後小美開始情緒不穩定，更時常以經濟問題與他爭吵、辱罵到半夜，甚至拳打腳踢吵著要離婚甚至多次自殘。夫妻倆本來一起經營公司但後來收掉，阿發只能靠著勞力工作每天都得6點起床上班，但妻子卻無視他的辛苦。而且小美也沒辦法與婆家和平相處，甚至不給付每個月給婆婆的生活費5000元，且多次用他的手機傳LINE到家族群組導致家族關係幾近破裂。阿發更提到小美有嚴重體味無法行房，於是決定訴請離婚。

小美卻心碎表示婚後兩人共同經營的公司結束營業掉，再加上阿發工作不穩定，才會開始爭吵。而且泣訴阿發過去信用記錄不佳，所以房貸、車貸、卡貸都在她名下。阿發每個月薪水最多8到9萬元，少的話可能只有一半，一個月家庭支出則約 7 、8 萬元甚至到10、11萬元。但是丈夫永遠只記得給她多少錢，卻從來沒有想過錢不夠時要如何處理。

法官勘驗LINE對話紀錄發現小美時常傳些激烈言語給阿發，「現在工作順了，找到別的女人了，所以要放棄了，那我這7年算什麼？」、「你什麼時候才可以好好的給我“安全感”？」、「連性生活，都要用“求”的？」，證實阿發長期處在妻子言語精神壓迫，甚至對婆家也相當不客氣，多次使用阿發手機傳LINE嗆聲「所以ㄌㄟ～妳準備怎麼對付我？要鬧到我們離婚，就繼續加把勁嘿～加油～加油～」。

對此法官審酌雙方因個性、作息、與親屬相處等問題頻頻發生爭吵，也不願溝通消弭歧見，雖然小美表示想繼續維持婚姻，但阿發一再表達對小美已經沒有感情，無法再繼續共同生活，堅持離婚意願相當堅定，加上雙方已經是分居將近一年多，婚姻已名存實亡，破鏡已難重圓准許離婚。

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