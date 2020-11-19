工程師拿「水管相機」捷運偷拍短裙黑絲襪OL　竟扯：工作壓力太大

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名OL 18日晚間7時許穿著黑絲襪短裙，搭乘捷運要返家，在板橋捷運站被同車廂的一名周姓男工程師尾隨，並趁OL搭乘電扶梯時，到後方拿出HTC的RE「水管相機」偷拍裙底，好險後方有民眾目擊到後當場大聲喝斥，並報警處理，警方到場將周男帶回偵辦。

▲工程師辯稱壓力太大，在捷運站手扶梯拿水管相機偷拍OL裙底。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，周姓工程師（32歲）18日晚間搭捷運板南線時，發現同車廂的一名上班族女子穿著黑絲襪短裙，喜愛黑絲襪的他緊盯目標，OL在捷運板橋站下車後他也一路尾隨，趁她搭電扶梯要出站時，從後方拿出俗稱「水管」的HTC RE微型相機偷拍裙底風光。

後方民眾發現周男舉止，於是大聲喝斥，並提醒被偷拍的女子後報警逮人，警方到場後請周男出示手機釐清，確認他有錄影偷拍畫面；周男被抓到派出所後辯稱是因為工作壓力太大，臨時起意才會拿出水管相機偷拍OL裙底。警詢後依妨害祕密罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲民眾在公共場所遇到類似情況應保持冷靜，大聲呼救以請求協助，並立即報警，才能遏制偷拍歪風，如發現可疑人士偷拍他人時，應主動檢舉，將線索或蒐證資料提供警方，才能迅速破案依法嚴懲。

▼工程師所持的HTC RE水管相機及手機。（圖／記者陳豐德翻攝）

