路邊驚見受傷騎士！他秒「扶上車奔醫院」　熱心司機獲金安獎

▲交通部今日舉辦金安獎。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日舉辦「109年金安獎頒獎典禮」。獲獎的客運司機施建和先生表示，曾遇過無助的盲人乘客，一看發現對方是熟客，便主動載運。另一名獲獎的計程車司機陳維添先生甚至曾在路邊遇上因車禍受傷的機車騎士，當時他二話不說立刻將傷患送醫，相當熱心。

客運司機施建和先生表示，「我所服務的路線，有一些盲人的乘客，幾乎是天天搭乘，他們就和家人一樣。有次一位盲人忘了帶要搭乘的路線牌且旁邊無工作人員協同，當時他顯得心情慌張不知所措，因為對方是熟客，我就開車門詢問對方是否要搭乘本車，對方一聽到感到非常窩心，上車後就一直感謝我，我也跟他說這是我的本職，之後我就詢問他要到哪站下車，安全地送他到目的地」。

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計程車司機陳維添先生協勤治安交通維護工作犧牲奉獻達21年，他表示，「還記得有一次在中壢區中華路二段遇到車禍受傷的機車騎士要求我送他到醫院，我便毫不考慮把他扶上車載往醫院急救」。

▲▼交通部舉辦金安獎，獲獎人接受頒獎與發表感言。（圖／交通部）

導護老師劉玉如女士反應靈敏，在疫情期間，只開放正門讓學生入校，迅速規劃應變方案，舉辦多走一段路活動與汽機車分區暫停等措施，疏散車流，讓車流更加順暢，更得到警察單位的肯定。她也說，雖然都要早起執勤，但都會接收到孩子、家長的感謝，還有貼心學生會寫卡片、送糖果鼓勵她，讓她非常感動。

導護志工黃淑華女士參與愛心導護30年，她身為小兒麻痺病友，仍義無反顧擔任志工，為了輔導學生，甚至進入空中大學修課，從一周執勤六天到現在值勤兩天，30年來偶有換班，沒中斷過。

義勇交通警察呂錦慧女士雖為中隊幹部，但每年於路口服勤時數依舊維持300小時以上，平時若遇天氣炎熱、寒冷或雨天，不忘到各崗哨慰問隊員，提供雨衣、冷飲或暖暖包等必要協助，讓隊員備感欣慰。

義勇交通警察許馨方女士表示，當警察不希望只是處理事故案件，而是希望能主動參與交通事故防治，因此她針對轄區學校學生、年長里民及上班通勤族群等宣導各類常見案例及學習防禦駕駛的安全上路觀念。