蚵車卡海上！海巡消防合力出艇　岸際2浬救援搶回一命

▲海巡與消防合力將受困的蚵農救回。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所昨(19)日中午11時守望人員二兵黃建凱機警發現距離岸際2浬處疑似有車輛故障，1名蚵農自行上岸表示還有另名蚵農仍待在曳引車上，王功安檢所所長旋即通報警消單位並率員前往現場協助處理，順利完成救援任務，避免憾事發生。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，本案於南海尾蚵道前距離岸際2浬處，疑似有2名民眾及2輛曳引車受困，旋即通報王功安檢所留守主管、UAV無人機區隊、鹿港機動巡邏站、漢寶派出所及芳苑消防分隊，由王功安檢所所長柯勝任率員攜帶救生救難裝備到場。

到場發現有1名蚵農自行上岸並表示另1名位蚵農仍待在深陷於泥沼中的曳引車上，王功安檢所所長研判現狀非人力有辦法拉上岸，旋即調派所內救生艇前往現場，同時芳苑分隊抵達，岸巡隊及消防隊2艘救生艇陸續下水前往救援，隨後順利將受困民眾救援上岸。

第三岸巡隊表示，本隊同仁秉持著為民服務的熱忱，並積極進行各項海上及岸際艇筏、人員搜救演練及救援裝備操作訓練，期厚植救援能量；呼籲民眾於港區、岸際若發現危難或不法，可撥打海巡118免付費服務專線，本隊立即派員查處。

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