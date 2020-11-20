朴子分局辦公廳舍遷建動土　舊廳舍修復活化

▲▼ 嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍遷建工程動土 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、警察局長廖宗山20日主持嘉義縣警察局朴子分局(含朴子派出所)辦公廳舍遷建工程動土儀式。翁章梁表示，原被列為縣定古蹟的廳舍，曾經被形容為最有文化氣息的警分局，將回到歷史角色，由文化觀光局修復後活化使用。

原先座落在朴子市光復路的朴子分局，是一楝年代久遠的磚瓦歷史建築，日治時期為「東石郡役所」，日治時期是應大正年間地方行政區域改制而興建(西元1920年)，當年的郡役所有著行政與警務的複合功能，二層的建築包含了事務室、扇形拘留所及大禮堂等。

已被列為縣定古蹟的東石郡役所，在歷經世變滄桑後，仍保存當時風貌，目前做為朴子警察分局，也是嘉義縣內目前僅存的日治時期層級最高的官署，蘊藏豐富的歷史文化意義。

朴子分局辦公廳舍因建構年代久遠，整體結構陳舊，屋樑構造有多處自然腐朽，每遇颱風大雨，外面下大雨，裡面下小雨，嚴重影響辦公環境及為民服務效能，縣府著手規劃遷建，在各界支持努力下，順利解決土地移撥問題，在歷經6次流廢標後，第7次順利完成決標。

新建朴子分局(含朴子派出所)辦公廳舍總樓地板面積4,249.36平方公尺(約1,285坪)，將興建地上4層樓，工程經費1.44億元，預計2022年6月竣工，完工啟用後可改善員警辦公執勤環境，以及因應多元化生活圈的治安維護需求，提升為民服務績效。