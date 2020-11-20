美學者：拜登不太可能與台灣談FTA

▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

全美亞洲研究局（NBR）17日舉辦的「台灣後疫情經濟軌跡」在線研討會，加州大學伯克利分校教授阿格瓦爾（Vinod Aggarwal）指出，美台FTA討論已有20年，但台灣總是在樂觀地等待，911以後美國與一些國家談FTA，主要是出於戰略和安全考慮，但拜登團隊似乎對FTA不感興趣，不太可能與台灣談FTA。

《中評社》報導，阿格瓦爾在視訊研討會上分析，拜登政府的經貿舉措，未來會專注於讓建設回到美國和綠色技術，因此，即便與台灣談FTA，至少兩到三年內都不會實現，因為拜登政府並沒有做好準備推進貿易政策。

他指出，如果美國重返「全面與進步跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），美國則更可能支持台灣參加CPTPP談判，而不是直接與台灣談FTA。原因在於，如果台灣與美國談FTA，中國大陸開始報復，對台更加強勢，對台灣真的有利嗎？

阿格瓦爾認為，有人說川普政府對中國的貿易強硬政策有利於台灣，但過度緊張的美中關係其實對台灣是不利的，「川普政府對中國非常咄咄逼人，拜登政府對華強硬政策也不會消失，他們可能會更加一致，更有條理，更好地與歐盟協調，更專注於知識產權問題。」

他強調，有了美中第一階段經貿協議，未來的發展方向是很明確的，只是，不幸的是，台灣將會被拜登政府暫時放在後面。