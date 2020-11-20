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RCEP簽署　林祖嘉示警傳產成「台灣鐵鏽區」

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▲▼財團法人國家政策研究基金會「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會,林祖嘉,朱雲鵬,杜震華。（圖／記者陳政錄攝）

▲政大經濟系教授林祖嘉。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15日簽署，整體關稅廢除率達91%，政大經濟系教授林祖嘉20日示警，儘管政府強調對電子、高科技業影響不大，卻忽略了對石化、紡織、鋼鐵、機械、汽車等「五大傳產」的顯著影響，極有可能成為未來台灣產業的「鐵鏽區。」

國家政策研究基金會20日舉辦「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會，由經濟財政組召集人林祖嘉、立法委員陳以信、立法委員吳怡玎、東吳大學講座教授朱雲鵬、文化大學全球商務系兼任副教授杜震華分析對台灣可能造成的影響，並給予政府建言。

▲▼財團法人國家政策研究基金會「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會,林祖嘉,朱雲鵬,杜震華。（圖／記者陳政錄攝）

▲財團法人國家政策研究基金會「RCEP簽署，台灣準備好了嗎？」記者會。（圖／記者陳政錄攝）

林祖嘉表示，與CPTPP最高99.9%的開放率對比，雖RCEP整體開放率91%稍低，但預計2年內完成生效下，RCEP共15國，占全球GDP、貿易、人口比重都比CPTPP的11國為高；在台灣2019年的進出口比重，更有RCEP國家佔57.68%、CPTPP國家為25.01%的顯著對比，「如果不加入，只剩43%的市場在玩，衝擊很大。」

他進一步列舉，RCEP的開放亮點，包括生鮮6小時、其他產品48小時內的便利通關，40%附加價值可開立原產地證明、政府採購平台公開，金融、電信與專業服務業的開放，和中日韓首次出現多邊貿易協議等。

林祖嘉分析，由於傳產業者不像政府認為「衝擊不大」的ICT產業，在國際上早已多有免關稅優惠，這些佔台灣總產值近5成，製造業就業比重達51%的傳統產業，若無法有關稅競爭力，或協助他們轉型升級，很有可能在未來面臨產業空洞化、外移，成為鐵鏽帶的問題。

立委吳怡玎說，製造業佔台灣一半的就業人口，其中又有約一半的人受雇於傳產，若因關稅考量，老闆將工廠外移，至少影響下一代畢業生20%以上的工作機會，政府只是高呼「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」的口號，卻沒有作為，一方面無法加入CPTPP，台美FTA沒有進展，又說RCEP不重要，何來進步？

林祖嘉提到，雖政府提出新南向政策，旨在擴大出口，但台灣對東協10國出口額從2013年的19.4%，降到今年前6個月的15.7%，雙邊投資額也在減少，未來與RCEP競合下，很難有優勢，「當然大家都不要在一國兩制前提下加入RCEP，但要怎麼加入、如何因應，要給國人一個答案。」

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