台灣缺席RCEP　陸學者：太陽花學運是歷史根源

▲RCEP談判8年終於簽署。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15日完成簽署，被中國國務院總理李克強稱為「多邊主義和自由貿易的勝利」。南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡日前接受《中評社》採訪時指出，「正是由於民進黨當局的自我區隔才使其失去了加入RCEP的機會，對於RCEP的簽署給台灣經濟發展帶來的巨大不確定性挑戰，民進黨當局卻輕描淡寫、甚至刻意掩蓋，糊弄百姓。」

曹小衡表示，RCEP的簽署歷經8年，十分不易，其簽署意義重大，第一，有助於深化本地區區域經濟一體化，推進區域經濟增長；第二，有助於推動本地區公平的經濟發展；第三，有助於創造新的就業機會，提高成員國人民生活水準；第四，建立了一個清晰互利的規則，有助於推動整個地區的貿易投資；第五，試圖建立一個現代全面高質量的經濟合作夥伴框架，照顧到不平衡經濟體之間的共同發展，有助於推動全球經濟一體化發展。

他指出，其實台灣一直想加入RCEP，但是卻落了一步，主要責任還是在於民進黨政府，2010年兩岸簽署了ECFA，而ECFA的落實其實就是台灣融入區域經濟一體化的前提，如果ECFA沒有得到落實，台灣加入RCEP就是奢談。而眾所周知，ECFA簽署之後，尤其是服貿協議簽署之後，民進黨推動了「太陽花學運」，這是台灣失去加入RCEP機會的歷史根源。

「此外，民進黨在2016年上台執政之後，全面依靠美國，對東亞區域合作事宜並不上心。蔡英文所推動的新南向政策也完全是政治算計大於經濟規劃。正是由於民進黨當局的自我區隔才使其失去了加入RCEP的機會，」曹小衡說。

談及RCEP簽署對於台灣的影響，曹小衡認為，取決於4個因素，一是，台灣是否能夠通過產業升級來對衝這種外部區域經濟一體化的壓力？二是，傳統產業外移對於島內經濟衝擊的力道有多大？三是，台灣能否借助美日的力量同RCEP實現平衡？四是，台灣的產業鏈重組能否抵消RCEP帶來的衝擊？

「從這4個方面來看，目前台灣面臨的情況不容樂觀，」曹小衡說，但對於RCEP的簽署給台灣經濟發展帶來的巨大不確定性的挑戰，民進黨當局卻輕描淡寫、甚至刻意掩蓋，糊弄百姓。

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