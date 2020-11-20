雙11害生日禮遲到！小資妹「想省運費」遭提分　淚：又不是我慢的

▲原PO覺得貨物晚到又不是她的錯。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都把握了「雙11購物節」的優惠大買特買，不過由於貨件實在太多，到貨時間難免延遲。一名女網友發文怒噴，「我要靠北蝦皮！害我男友要跟我分手！」她的男友在本（11）月15日生日，因此她便趁著1111下單，爽省一筆運費；豈料這次的貨量實在太大，東西一直到男友生日當天都還沒寄到，兩人也就為此爭執不休。

這名女網友在臉書粉專「靠北網購2.0」上發文表示，男友的生日是本月15日，她其實早就已經相中要買什麼禮物，只是因為60元的運費真的太貴，所以她才特別等到11日當天下單，爽用蝦皮推出的1111免運優惠。

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▲原PO想省運費。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

原PO心想，平時下單大概2、3天就會到貨，這次肯定也沒問題；然而，她卻低估了大家的消費力，「這次好像免運貨真的太多了，結果就這樣拖過他的生日，貨到現在（17日）都還沒到。」男友得知後相當不悅，認為原PO根本沒有心，「我的禮物應該早就準備好了，而不是要在這種時候才拚運氣！」

男友期待落空，原PO雖然覺得問題不在她，但也只能不斷安撫，並表明「我也不是故意的啊！」而這席話竟再度惹怒男友，「妳明明就知道雙11貨一定很多，為了省那一點錢是有多窮？」最後雙方達不成共識，男友直接怒提分手。

▲男友覺得原PO根本沒心。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「原來男朋友在你眼中，連60元都不捨得花」、「生日禮物不用等免運再下單吧」、「物流／蝦皮最無辜好嗎」、「為了自己的私心來怪物流」、「我以為保留一個禮拜到半個月的商品運送日是常識」、「禮物上網買還特地挑最便宜的方式」、「我覺得你省那運費也很有事」、「運費才60元，就算要付運費也還好吧」、「到底在省什麼，有沒有心而已」、「生日禮物就是要當天給，或是提前給才有感覺」。

不過，也有不少人看不慣男友的口氣，「你男友其實早就想分手了，這是藉口而已」、「真的很討厭說看你表現，好像在叫狗一樣」、「因為這種事分手，這男友也不太值得交耶」、「送禮這麼省很誇張，但男朋友比女朋友更誇張」、「你們彼此之間一定早就有不少問題」、「男的是什麼態度」、「怪怪的男友真的好多」、「把分手掛嘴上，不會是什麼好男人」。