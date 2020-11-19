相戀5年！她看A片驚見「男友變男優」　崩潰：是有劇情的那種

▲男友居然變男優！示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會透過看A片以解決性需求，不過，如果片中的主角是自己的家人或深愛的另一半，可能就會瞬間「性」致缺缺。一名女網友與男友已經交往5年了，想不到日前卻意外得知對方有在拍A片，「而且影片還是有劇情的那種男優！」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名女網友在臉書粉專「靠北男友2.0」上發文表示，「意外發現男友在拍A片！試問該怎麼辦？」她與男友已經相戀5年，感情相當穩定，然而，兩人的關係卻隨著朋友傳來的影片瞬間變質。

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▲原PO驚見男友成為A片主角。（圖／翻攝自Facebook／靠北男友2.0）

友人傳送影片後劈頭問道，「這不是妳男友嗎？」原PO起初當然難以置信，想不到點開影片後直接崩潰，「真的是他，目前真的是手足無措」，而且該部影片還有劇情，害得她頓時不知應該如何是好。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「問清楚啊！可能在交往前拍的？家裡欠債什麼的」、「重點是做做樣子，還是真的上了」、「如果片酬高可以接受，如果是無償的，那就看著辦」、「有劇情代表真有可能是職業，但不代表能接受、原諒」、「拍A片很辛苦，其實比較偏向藝術了」、「還好是有劇情的，表示他真的是個演員啊」、「趕快確認你是不是不知不覺也入鏡了」、「妳應該先檢查看看是否有被裝針孔偷拍，再來跟你男朋友攤牌」。