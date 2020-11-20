IG爆紅手搖飲榮獲飲品米其林摘星殊榮　好看好拍吸管套等你來收藏

▲每顆芋圓的芋頭成分高達65%的沐雲完熟芋圓奶茶 。（圖／茶聚提供）

記者賴威志／綜合報導

吸引 IG 各路網紅、網美熱烈打卡，被稱為2020 的 IG 爆紅奶茶新秀，就連素有「食品界米其林」稱號的比利時 International Taste Institute（原 iTQi）也稱讚。日前公布 2020 國際風味品質評鑑結果，「沐嵐完熟奶茶」自 120 個國家近 2,000 件食品與飲品中脫穎而出，榮獲摘星殊榮為台灣手搖飲料爭光！

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▲▼「沐嵐完熟奶茶」吸引 IG 各路網紅、網美熱烈打卡。（圖／翻攝自IG／bigredflower與arches.l）

備受網友喜愛的 11 月當季限定沐雲完熟芋圓奶茶更讓人一喝上癮，其中芋圓產地使用來自台中大甲芋頭，不僅獲得吉園圃標章認證，並且於芋頭節比賽榮獲頭等獎，每顆芋圓高達 65%芋頭，口感紮實，顆粒分明，每口都吃得到香 Q 美味的濃郁芋頭！

不只芋頭飲品在網路席捲一陣旋風，沐嵐完熟珍珠奶茶選用蜂蜜蜜珍珠增添香氣，沐嵐完熟黃金熊貓則是珍珠加上布丁寒天，入口彷彿甜點般的完美療癒口感，橙紅色茶湯融進蜜蘋果粒香氣，享受輕甜果茶無負擔—沐嵐完熟蘋安紅，以及沐嵐完熟鮮奶紅選用光泉鮮乳，輕盈奶香、茶韻突出，口感更為清爽。

沐嵐系列選用的錫蘭紅茶，經過獨家慢醒工法熟成，強調原茶品質、堅持鮮摘工法，並且將採集後的新葉存放於控管濕度及溫度的環境下，以不同程度的時間發酵，烘焙出不同口感的熟藏茶。茶味韻厚味甘，入喉後清香蔓延，如同沐浴在山嵐裡的溫潤感受。

▲好看也好拍的有梗吸管套，還不快來收藏！（圖／茶聚提供）

全台 45 家茶聚沐嵐完熟系列好禮三重送活動火熱進行中，即日起到 2020 年11 月 23 日買指定沐嵐完熟系列飲品，立即送有梗吸管套一款，限時第 2 杯半價還有機會抽 VIP 飲品免費兌換券及專屬個人似顏繪肖像。