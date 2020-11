歐盟官員確診！　英國脫歐後「貿易協議」談判喊停

▲英國脫歐後貿易協議談判陷入膠著。(圖/路透)



文/中央社記者戴雅真倫敦20日專電

英國與歐洲聯盟(EU)的脫歐後貿易協議談判陷入膠著之際,一名歐盟團隊成員確診感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19),談判暫時喊停。

英國廣播公司(BBC)報導,歐盟談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示,英國談判代表佛羅斯特(David Frost)已同意暫停談判。雙方將繼續在完全遵守相關安全規則的前提下,繼續討論。

update: one of the negotiators in my team has tested positive for COVID-19. With @DavidGHFrost we have decided to suspend the negotiations at our level for a short period. The teams will continue their work in full respect of guidelines.