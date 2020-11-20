3嫩妹租房當淫窟！「1天戰20客」累到虛脫　全裸癱床遭逮：腿軟了

▲大陸警方逮獲3名賣淫女及4名嫖客。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

大陸當局近日在全國大範圍推行掃黃政策，各地警方都積極響應，紛紛成立掃黃整治小組，深入各地區進行排查。吉林省長春市警方日前破獲一間非法應召站，當場逮獲3名妙齡賣淫女；其中一名應召妹透露，她最高紀錄曾一天接待20名尋芳客，雖然可賺進人民幣1萬元（約新台幣4萬3000元），卻累到快虛脫，連站都站不穩。

綜合陸媒報導，長春警方近日接獲民眾檢舉，指社區內經常出現大量男性來找3名女子，感覺十分可疑，很有可能是在進行違法活動；警方獲報後不敢大意，隨即派員前往現場勘查，果然發現不少閒雜人等出沒，隨即決定進房搜查，一見時機成熟，便前往3名女子的房間敲門，並謊稱自己是「查水表的」。

▲警方在現場搜出情趣用品及保險套。

開門女子見不速之客上門，當場嚇得說不上話，而警方也迅速衝進屋裡，當場逮獲3名賣淫女和4名嫖客；值得一提的是，員警在屋內搜查時，發現一名應召妹裸著身子，趴在床上一動也不動，且面容十分憔悴；她向警方供稱，自己已經連續接待20名嫖客，身體實在吃不消，當時渾身冒冷汗，累到虛脫，站也站不起來。

報導指出，3名賣淫女的年紀都在20多歲，房子是上月才承租，才剛搬進去沒幾天，平時主要透過網路招攬嫖客，每次費用為人民幣500元（約新台幣2165元），如果遇到有錢人或特殊性癖者會額外收費，3人短短數天內就接待了近200名嫖客。目前，涉案人員全數被依法拘留，同時沒收非法所得並罰款。

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