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鹿港轉運站BOT案熱烈招商中　企業參與踴躍

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▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港轉運站BOT招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府19日在台中市裕元花園酒店辦理舉辦第二場「鹿港轉運站新建營運移轉案」招商說明會，由彰化縣長王惠美親自主持，多家企業出席踴躍，縣府與廠商充分溝通，預計12月份正式公告招商，明年完成綜合評選與簽約，簽約後4年內興建完成並開始營運。

▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供）

轉運站基地位於市中心區，開發範圍面積達9,757平方公尺，且緊鄰西濱快速道路，可快速抵達台中港，觀光及交通便利。由於鹿港有良好的產業發展利基，彰濱工業區、鹿港水五金產業專區，加上近年來蓬勃發展的離岸風電，國內外大廠紛紛投入龐大資金進行開發，年產值達1,550億元。

王惠美說，鹿港轉運站BOT案招商規劃地下二層、地上十層，招商金額約18億元，預計會有轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店或影城等，來投資，等於是買一送二，因為基地對面是生態公園，旁邊有體育場，來投資，不用自行維護管理，這些公有設施由政府部門來維護管理，鄰近還有彰濱工業區鹿港區、線西區，以及全興工業區、風電廠、高端企業遊客等，且距離鹿港老街只有700公尺，此外，該基地也是未來捷運站的設置點，包括現有公車也將整併到此，將是未來進出鹿港地區的最大門戶。

▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍意見交流。

財政部國有財產署專員林建民表示，國產署針對經管的國有土地提供給各地方政府或目的事業主管機關等，結合產業或地方需求辦理開發，這是國產署的業務並積極推動，於全國各地都有良好的績效。本次鹿港轉運站BOT案為彰化縣首案BOT案件，國有土地占本次開發案達14%，餘86%為縣有土地，唯有先透過公部門將土地整合後，依照促進民間參與公共建設法等法規，後續再邀請民間業者參與公共建設，期待透過本案之開發能夠帶動產業發展並活絡地方經濟，歡迎大家來彰化縣投資。

▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供）

工務處表示，為整合鹿港地區公共運輸服務，提升在地居民及廣大觀光客交通便利性，並改善道路壅塞問題，縣府規劃在建國路、鹿草路及中正路圍成之街廓，規劃興建綜合性客運轉運站，提供多元的服務。將採BOT促參案方式進行招商、興建及營運，許可年限50年，預估可帶動民間投資18億元，並創造上百人就業機會。

▲鹿港轉運站招商企業參與踴躍。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美更歡迎企業踴躍投資，投資鹿港轉運站，等於買一送二！這次在台中參與招商熱烈，參與說明會廠商有國雄集團、允將建設、家樂福股份有限公司開發部、秀泰影城、柏文健康事業股份有限公司、彰客、員客、中鹿等企業代表，歡迎異業結盟來參加。

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