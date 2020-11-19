好天氣掰了！鋒面通過「北北基明起有雨」　這2區越晚雨勢越大

▲明天開始北、東有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

秋老虎發威，近幾日各地天氣穩定，都是多雲到晴的天氣型態。中央氣象局指出，明日到下周三受到鋒面通過影響，北北基、東半部、宜花東轉為多雲有雨天氣，高溫驟降5度，夜間低溫約19度，其中東北部、宜蘭地區明日越晚雨勢越大，恐與局部大雨或豪雨發生。

氣象局預報員王品翔表示，明日鋒面通過，中午過後到下周三天氣不穩定，北北基、東半部、宜花東明起雲量增加，降雨機率也提高，高溫下降4到5度，約25到27度，中南部則約28到30度，明晚東北部、宜蘭等地越晚雨勢越大，可能出現局部大雨或豪雨。

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王品翔表示，周日起又一波東北風增強，周日到周一宜蘭、基隆北海岸、大台北山區將有較大雨勢，北北基、東半部雲量增加，也會有下雨機率。周四後東北風減弱，僅剩東半部、大台北山區有局部降雨，其他地區多雲到晴。而未來一周低溫均約19到20度，其中周日夜間到周三清晨較冷，尤其夜晚感受更明顯。

▲鋒面通過，東北部變天 。（圖／氣象局）※點圖放大

▲明日鋒面通過，部分地區將迎來雨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末東北風增強、水氣增加，周六到周一間，宜蘭、基隆北海岸、台北東側將有一波顯著雨勢，上述幾個區域的民眾需多加留意。

氣象專家彭啟明表示，目前在中國北方正有波冷高壓南下，周五下半天到周六就是受到這鋒面掠過配合上東北風，台灣北部東半部有點小變化，但不算太強，中南部則變化不大。

下周天氣開始就略有點波動，不像這周這麼穩定，預期東北風會開始重新登場，時強時弱，也不排除會有幾天冷空氣南下，北部東北部感受會和這幾天差異頗大，還不到降到很冷的地步，但到11月下旬到12月初，仍可能有較涼空氣南下。