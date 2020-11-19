胡錫進：台灣已如1949年被合圍起來的北平

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編胡錫進19日表示，大陸已經歷史性地將台灣問題攥在了自己手心裡，台灣已如1949年被合圍起來的北平。

胡錫進指出，常看到一些網友說，如今中國人做得有點憋屈，被美國圍堵，要忍著，對邊境上挑釁的印度軍隊也不能放手抽，甚至一些小國也敢以小欺大，在台灣問題上，「光說不練」，不痛快不痛快。

胡錫進認為，這在某種程度上是種錯覺，要說這個世界上沒有絕對痛快的國家，就執政團隊來說，「最痛快的」要算川普團隊了，但它在全球精英的眼裡都是個二桿子政府，「如果從外部看中國，很少有人會覺得中國是『受氣包』。總的來說，半文明半森林法則的世界上，所有國家都需要『能屈能伸』，而中國作為『世界老二』，我認為是把『屈』和『伸』平衡得比較好的國家。」

胡錫進提到，證據是，中國是戰略進取並且不斷實現了發展壯大的國家，結果好，「在過去幾十年，中國最大的利益是什麼？當然是發展。美國一些精英最恨、最不接受的是什麼？中國崛起。我們的最大目標在不斷實現，氣死那些咒中國的人。」

胡錫進表示，川普政府對中國實施打壓戰略，確實找了很多麻煩，「但他們真把中國怎麼樣了嗎？美國的對華貿易逆差不是下降了，而是增加了。疫情暴發，中國很快基本收拾利索了，美國卻成了全球最大疫區。中國沒亂，美國『黑命貴』鬧得像是要革命。中美的實力差距在過去幾年顯然進一步收窄，而不是拉大了。」

對於台灣問題，胡錫進指出，第一，由於中國戰略利益格局的不斷擴大，台灣問題相對「縮小」了；第二，別看蔡英文當局咋咋呼呼，中國大陸在台海的實際控局能力前所未有地增加了。

胡錫進強調，「大陸已經歷史性地將台灣問題攥在了自己手心裡，台灣已如1949年被合圍起來的北平。」

胡錫進也說，當然中國不能想要什麼就得到什麼，想收拾誰就收拾誰，那樣的話，就成了世界的「公敵」，中國的發展是用無數雙贏和共贏滾雪團滾出來的，是通過避免、化解一個又一個糾紛和衝突而曲折實現的，「做大事情的過程都很不容易，該強硬時必須強硬，然而柔軟的身段也需要有，正所謂『軟硬兼施』，這種不容易不是憋屈，而是雄厚的能力，是智慧。」