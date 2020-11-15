北京環球影城新宣傳片　網友觀後感「是開玩笑吧？」

▲北京環球影城最新宣傳片五毛特效。（合成圖／翻攝 北京環球影城宣傳片）

記者任以芳／綜合報導

目大陸首座環球影城正在北京通州趕工中，預計2021年春季正式營業。最近，官方微博釋出最新宣傳片。結果，期待已久的粉絲看完後，心情瞬間冷掉。不少網友吐槽「這是在開玩笑嗎？」、「五毛特效也拿出來表演」，很多網友紛紛留言表示，簡直不敢相信自己看到什麼。

根據大陸媒體觀察者報導，環球影城與迪士尼樂園雙雙列為國際級主題樂園，北京環球影城(Universal Studio Beijing)據稱耗時近10年才簽訂協議。面積是日本環球影城的2倍，新加坡環球影城的3倍。目前在北京通州最後完工中，預計明年5月才能正式開園，屆時將成為世界上最大的環球影城。

雖然還沒營業，北京環球影城平台搭雙十一順風車，搶先推出1萬個優先購票權的產品，2分鐘被搶空。緊接著，官方網站打鐵趁熱，順勢推出最新宣傳短片。熱情的粉絲看完後被迎頭潑了一盆涼水。

▲網友吐槽動畫特效太陽春。（合成圖／翻攝 北京環球影城宣傳片）

該報導指出，有幸欣賞過這則短視頻的人，被「五毛錢製作」的特效震驚。1分23秒的宣傳片，演員表情僵硬還一邊尬舞背後還有恐龍出現；甚至安排小孩吃動畫包子，媽媽做驚訝表情，讓人無法理解和遊樂設施有什麼關聯，加上「路人級」的動畫製作，完全看不到全球頂尖的環球影城水準。

不少大陸網友留言，「宣傳視頻土味十足，一點想去的慾望都沒了」、「宣傳單位花五毛錢製作」。大陸新浪娛樂網站小編也受不了留言，「畫風一言難盡，看完感覺尷尬的腳趾都快摳出一個環球影城。」

▲北京環球影城最新宣傳片效果，大陸媒體吐槽居多。（圖／翻攝 新浪娛樂微博）

北京環球影城擁有如此強大的IP，把一手好牌打得稀爛。大陸業內人士就從專業的角度分析，「視頻恐怕並不簡單來自於製作者審美頻平台的手法，期待引發傳播互動。」也有網友分析，北京環球影城的這條土味視頻，只是為了收割流量。

對此，北京環球度假區官方在微博回應，「意見已全部收到，虛心學習中，一定會繼續努力」。

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