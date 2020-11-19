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跨性別正式挑戰「免術換證」！伴盟將前往戶政事務所展開訴訟

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▲▼跨性別者，跨性別，跨性別旗，跨性別旗幟。（圖／Sharon McCutcheon／取自免費圖庫unsplash）

▲伴侶盟將於11/20國際跨性別者紀念日當天，正式為國內跨性別者展開「免術換證」訴訟。（圖／Sharon McCutcheon／取自免費圖庫unsplash）

記者林育綾／台北報導

台灣的現行法令規定，跨性別者必須提出2張精神醫師證明，以及「摘除性腺器官與性徵手術完成診斷書」才能變更法定性別；但這樣的限制被人權團體認為「嚴重侵害身體自主權」，台灣伴侶權益推動聯盟明（20）日將陪同跨性別者前往台北中正戶政事務所遞交換證文件，提出「取消強制手術要件」訴求，正式開啟「免術換證」訴訟。

11月20日為「國際跨性別紀念日」，而伴盟也將在這一天為跨性別者正式展開「免術換證」訴訟，他們提到，由於台灣社會長期以來忽視跨性別權益，現今政府機關仍以行政命令，要求欲變更法定性別的跨性別者，必須提出2張精神科醫生證明，及摘除性腺器官與性徵之手術完成診斷書。

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然而根據2014年CEDAW公約第二次國際審查之結論性意見與建議第34點，「性別認同是基本人權，且無必要強迫或要求摘除生殖器官」，以及2017年兩公約第二次報告，專家提出的第72點建議「在跨性別者方面，委員會建議政府以法律明文承認跨性別者自由選擇的性別認同，不受非必要的限制」，因此台灣政府對於性別變更的「強制手術要件」，已經嚴重侵害跨性別者的身體自主權

伴盟律師團將於明（20）上午9點30分，在不提交「摘除器官手術完成診斷書」的情況下，陪同申請變更法定性別之當事人，前往中正戶政事務所遞交換證文件，提出「取消強制手術要件」訴求，正式開啟「免術換證」訴訟，並同時舉行記者會。

記者會將由伴盟律師團許秀雯律師、潘天慶律師、伴盟秘書長簡至潔，闡述「取消強制手術要件」的法律考量，還有免術換證之於跨性別運動的意義，而申請換證當事人及跨性別朋友也將現身分享。

▲▼台灣伴侶權益推動聯盟與多個單位共同舉辦「跨性別影展 —— 她／他 TA」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

▲為了讓更多人理解跨性別者，台灣伴侶權益推動聯盟也與多個單位共同舉辦「跨性別影展 —— 她／他 TA」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟）

簡至潔也說，很多跨性別者其實都已獲得精神醫師鑑定，醫師也建議他們「直接以自我認同的性別，去過真實生活」，但礙於現行法令規定，他們沒有手術就無法變更法定性別，造成現實生活種種困難。

有不少跨性別者到職場受到打壓，例如在面試錄取之後，公司從身分證上看到標注的生理性別時，就決定不錄用；也有跨性別者被要求「不能在這裡上廁所」，像是辦公室在7樓，被要求到1樓或隔壁棟上廁所，還說「因為你在這裡上廁所，其他女員工會不高興」。而這些案例，受到歧視與壓迫的跨性別者向勞工局申訴後，幾乎都有獲得勝訴，「因為這確實就是職場中的性別歧視」。

她也分享，很多跨性別者其實不願意公開身份，因為他們其實就只是一般人，想要以自我認同的性別去過一般人的生活，然而現實遇到不少挑戰和困難，近幾年才有越來越多跨性別者出面發聲。

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