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10萬獎金等你拿！台中首屆...市長盃英雄聯盟電競賽開始報名

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▲台中市政府12月將舉辦首屆市長盃英雄聯盟電競賽。（圖／ETtoday資料照）

▲台中市政府12月將舉辦首屆市長盃英雄聯盟電競賽。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任後全力推廣電競產業並培養在地人才，12月12日與台中市體育總會電子競技運動委員會合辦首屆「台中市市長盃英雄聯盟錦標賽」，採全線上競賽方式，總獎金10萬元，只要年滿15歲，即日起至12月11日晚天11點59分線上報名，歡迎全國電競好手踴躍參加。

▲台中首屆市長盃英雄聯盟電競賽已開始報名。（圖／台中市政府提供）

▲台中首屆市長盃英雄聯盟電競賽已開始報名。（圖／台中市政府提供）

運動局說明，賽事以「英雄聯盟」 為主體，全國電競好手皆可報名參加，比賽方式以5對5團隊競賽，以全線上賽制，四強賽以前採一局定勝負，四強賽及冠、亞軍賽採取三戰兩勝制，冠、亞軍各獲5萬、3萬元獎金，季、殿軍都是1萬元獎金，上網報名與賽事資訊請參閱賽事規章( https://reurl.cc/EzLA1a )。

運動局提醒，民眾報名後，在12月12日中午12點至下午1點，在Discord台中市體育總會電子競技委員會頻道內報到約戰，採淘汰制，選手在賽前找到對手並自行對戰，賽後回傳勝利截圖給裁判，勝利的一方持續找選手對戰，淘汰到剩下4組，裁判將會宣布進行四強賽。

運動局表示，台中市積極推動電競運動，日前「六都電競爭霸戰」、「明台盃電競手遊大賽」大獲好評，「WirHouse 2020電競社群全國派對」也將在11月27日至29日在北區國民運動中心登場，預計吸引數萬人潮響應；另外台中年度電競盛事「2020台中電競嘉年華」也將在12月18日至20日僑光科技大學舉行，可說是電競熱潮不間斷。

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