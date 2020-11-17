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等11年開箱台中捷運！爸早起幫兒實測　當地人感動：搭車更快省25分

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▲▼台中捷運試營運第一天。（圖／台中市政府）

▲等了11年！民眾搶搭台中捷運班班客滿。（圖／台中市政府）

記者許力方／綜合報導

台中捷運綠線16日起免費試營運一個月，只要持電子票證可免費搭乘，首日吸引逾7萬人次搭乘。台中人等了11年終於通車，有爸爸特別來幫兒子實測上班時間，開心地說「坐這個太方便」，省了很多時間；還有YouTuber開箱，大讚方便又輕鬆，甚至平時若塞車，搭捷運可能會比騎車開車更快。

「哇！第一天人好多啊！」分享家－羽16日下午3時前往文心中清站搭乘中捷，前往高鐵台中站，總共耗時大約25分鐘，跟自己騎車、開車比起來輕鬆很多，時間上落差也不大，甚至若遇上塞車，可能搭捷運會更快。

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看到滿山滿海的人潮，分享家－羽也感嘆說：「你們不要覺得很好笑，雖然台北、高雄搭捷運已經很普及，台中真的等非常久才有第一條捷運。」對他來說捷運綠線幫助滿大，如果要搭高鐵去台北，回來時可以先搭捷運回到文心中清站再轉車，不會浪費太多時間金錢。

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼中捷試營運首日，盧秀燕也前往搭乘，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕視察中捷試營運首日，乘客都說讚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼台中捷運試營運第一天。（圖／台中市政府）

▲中捷試營運一個月，持電子票券可免費搭乘。（圖／台中市政府）

市長盧秀燕與中捷董事長林志盈、交通局長葉昭甫上午也前往松竹站視察首日狀況，盧秀燕指出，試營運期間開放民眾免費體驗，藉此壓力測試，在12月19日正式通車前持續提升服務品質。首日各站湧入人潮，幾乎班班客滿，搭乘狀況大致順暢，越晚人越多。

沙鹿區陳姓夫婦搭捷運後興奮表示，為了搶先體驗，當天一早特別搭300號公車到市政府，再搭捷運前往南、北端的高鐵台中站及北屯總站，大讚「很穩、很好、很開心！」明道中學校長汪大久也號召200名師生前往試乘，他說，首日不少學生及教職員搭捷運來學校，特別前往響應，「今天學校放學、下班也會搭捷運。」

試乘民眾受訪時直呼「車廂我覺得還不錯，比我想像中的還要大一點，感覺蠻寬的，尖峰時間可以載很多人！」其中一位爸爸為了替兒子實測上班時間，一大早就跑來搭車，開心地說「如果開車的話要40至50分鐘，如果坐捷運太方便了！去的話最久大概要25分鐘，包括從家裡出來。」

對此，台中捷運公司表示，試營運首日搭乘狀況大致良好，至於有民眾反映列車開門時間過短，目前正研議改善措施，17日將先針對人潮較多的站延長開門秒數，且列車設有防夾裝置，若感應到會立刻開門，提醒乘客，各站都有站務、保全人員協助上下車，但只要聽到即將開車的警示聲，應加快上下車，避免發生意外。

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