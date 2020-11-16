台中捷運試營運首日！中午前湧入2萬人搶搭

▲台中市長盧秀燕視察捷運試營運。（圖／台中市政府提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

台中捷運綠線今（16）日起展開為期一個月的免費試營運，截至中午12時已有近2萬人次搭乘。市長盧秀燕上午前往松竹站視察首日狀況，與民眾一起坐上列車，民眾開心回饋「很穩、很好、很開心！」盧秀燕表示，歡迎全國民眾前來試乘體驗，市府會在試營運期間繼續精進、提升品質，12月19日將舉行通車典禮，迎接台中捷運新生活。

盧秀燕16日一早在台中捷運公司董事長林志盈、交通局長葉昭甫陪同下，前往捷運松竹站視察，盧市長首先視察捷運與台鐵間的轉乘動線，並參觀與中友百貨聯手打造以博物館為主題的五星女廁，現場陳列多項藝品，十分典雅，她肯定「很有氣氛」，兼顧美學與實用。

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盧秀燕表示，松竹站是市區最北的轉乘車站，旅客在此可轉搭公車前往大坑爬山，或騎iBike暢遊旱溪周邊景點；此外，新社花海及台中國際花毯節日前剛開幕，本週末起將於六、日在捷運松竹站提供免費直達接駁車，外縣市民眾搭乘高鐵、台鐵都能輕鬆轉乘，享受「交通任意門」的便利。

盧也說，試營運期間開放民眾免費體驗，藉此壓力測試，在12月19日正式通車前持續提升服務品質；她提醒，迎接捷運新生活，乘車時配合防疫務必戴口罩、站內及車廂內不可飲食，並遵守排隊及「先下後上」禮儀，且須持電子票證刷卡進出站。

盧秀燕隨後也持悠遊卡刷卡進站，從松竹站搭乘捷運至市政府站，一路上關心民眾試乘情形，許多民眾開心和市長打招呼，分享試乘心得。沙鹿區陳姓夫婦興奮表示，為了搶先體驗，今早特別搭300號公車到市政府，再搭捷運前往南、北端的高鐵台中站及北屯總站，肯定「很穩、很好、很開心！」

另外也有許多民眾搭捷運上班、上學，還有民眾衝著試營運專程從台北、彰化來台中體驗。明道中學校長汪大久16日帶頭試乘，鼓勵學生搭捷運。他說，今早不少學生及教職員搭捷運來學校，他也響應搭第一班捷運上班，今天學校放學、下班也會搭捷運。

中捷公司林董事長說明，今起至12月15日試營運期間，民眾持電子票證即可免費搭乘，其中，松竹站、大慶站與高鐵台中站均可轉乘台鐵；松竹站是轉乘樞紐，潭子、頭家厝、豐原、后里民眾可搭台鐵到松竹站轉乘捷運進入市區，捷運站與台鐵站間設有連通道，可遮風避雨，轉乘指標明確。

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