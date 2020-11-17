中捷試營運首日破7.5萬人次　盧秀燕：持續調整精進提升服務品質

▲盧秀燕在市政會議上表示，台中捷運將持續調整精進作為，提升服務品質。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線16日試營運首日吸引不少民眾嘗鮮試乘，總運量高達7萬5435人次，其中，高鐵台中站以1萬4969人次勇奪最熱門車站，市政府站、北屯總站分居2、3名，市長盧秀燕17日表示，試營運就是壓力測試，將全力掌握民眾搭乘習慣，持續調整精進，提升服務品質。

盧秀燕上午主持市政會議時仍然穿著捷運制服，盧說，捷運昨天開始免費試營運1個月，不少民眾都很雀躍，甚至攜家帶眷，把搭捷運當作旅遊，不過也出現車門關閉時間與民眾上下車時間不符的情況，針對試營運期間遇到的各種問題，市府將持續調整並掌握民眾乘車習慣，迎接12月19日正式通車。

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台中捷運公司董事長林志盈說明，台北捷運在蜂鳴器響後1、2秒才關閉閘門，台中捷運則是蜂鳴器響後直接關閉，日後將參考北捷作法適度調整；此外，針對運量較高的車站，將再增加5至10秒開關時間，讓上下車時間更充分，他強調，試營運目的就是要發現問題、解決問題，對於旅客回饋意見，公司將全力改進提升服務品質。

中捷表示，試營運首日許多乘客肯定捷運舒適又漂亮，也有部分民眾反映列車起步加速有點快等等，由於捷運是全自動無人駕駛系統，中捷將和系統原廠研究調整起步加速率，也會加強廣播提醒旅客上車後請先站穩，列車起步時緊握扶手或吊環。

此外，中捷也提醒，車頭、車尾都設有輪椅旅客專用區，旅客如果湧入車頭、車尾拍照，恐影響輪椅旅客上車，將請隨車員引導旅客至中段乘車，維護輪椅旅客需求。

捷運免費試營運為期1個月，即日起至12月6日每天7點至晚上8點、12月7日至15日每天6點至晚上12點開放試乘，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡）即可在全線18個車站免費搭乘，搭乘捷運請佩戴口罩、勿飲食，並請遵守「先下後上」原則，維護乘車安全。

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