獨／捕捉保育類鳳頭蒼鷹、領角鴞飼養　萬里男遭檢舉送辦

記者郭世賢／新北報導

新北市調查處及台南市調查處、新北市動保處及金山警分局17日上午持搜索票，前往新北市萬里區萬里加投一處民宅搜索，當場查獲鳳頭蒼鷹1隻、黃嘴角鴞1隻、領角鴞3隻、台灣藍鵲3隻等珍貴野生保育鳥類，另查獲捕獸夾2個、捕獸網1副，將人帶返駐地依《野生動物保育法》偵辦。

▲男子平時從事務農，閒暇之餘會到山上野外捕捉幼鶵飼養。（圖／記者郭世賢攝，下同）

據了解，70多歲李姓男子，平時從事務農，閒暇之餘會到山上野外捕捉幼鶵飼養待成鳥後純觀賞，李男將數隻野生保育鳥類，飼養在住家外頭的鳥籠。由於鳳頭蒼鷹、黃嘴角鴞、領角鴞為農委會公告列為第二級珍貴稀有保育類野生動物；台灣藍鵲為農委會公告列為第三級珍貴稀有保育類野生動物，有民眾發現李男行徑，向地檢署舉報。

台灣藍鵲為台灣特有種鳥類，主要棲息在中、低海拔的針、闊葉林及附近的果園或開墾地，具有華麗長尾、紅色嘴喙、黃色眼睛，胸、頸以上為黑色，相當美麗，但因人為開發，棲地減少逐漸絕跡，屬於保育類動物。

▲李男將數隻野生保育鳥類，飼養在住家外頭的鳥籠。

鳳頭蒼鷹，喙及爪彎曲且銳利，臉鼠灰色，頭後枕有短冠羽，喉白色有一道粗而明顯的黑色喉央線，體背以褐色為主，腹面翼下、胸腹部及脛羽白色且密布褐色斑紋。

領角鴞，眼睛為橙紅色，有一對豎立如耳朵的角羽，和不甚明顯之黑色蟲蠹斑。後頸有黃土色斑，翅膀的飛羽具有若干濃色闊橫帶。顏盤灰黃色，有不規則之黑色斑紋。尾羽灰色，有暗褐色橫帶，尾下覆羽灰白色，有黑色細斑。其胸、腹底色灰褐色，具有箭簇狀斑紋，腹部中央白色，腳趾部分沒有羽毛。

黃嘴角鴞為特有亞種，印度半島、中南半島、中國東南部、台灣及印尼群島皆有分佈，有8個亞種，全身大致呈黃褐色，腹面的顏色較淡雜有黑褐色斑紋，虹膜為黃色、黃色口喙、角羽較領角鴞短，台灣低海拔山區至約2600公尺高山區皆有分布，常被「聽」到的留鳥，春、夏季為繁殖期。

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▼鳳頭蒼鷹。（圖／與本案無關／記者郭世賢翻攝）

▼黃嘴角鴞。（圖／與本案無關／網友沈錦豐攝）

▼台灣藍鵲（圖／與本案無關／記者黃克翔攝）

▼領角鴞。（圖／與本案無關／記者林悅翻攝）