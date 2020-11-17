富二代創業吸金撈上億！世界刺青冠軍兄弟檔　擁北市蛋黃區8房產　

記者張君豪／台北報導

刑事局17日宣布破獲一投資詐騙集團吸金逾千萬案件！特別的是主嫌吳姓兄弟檔是全台灣知名刺青師，手藝精湛曾拿下台灣以及世界刺青大賽冠軍，父親也是世界冠軍刺青師，父子3人在北市大同區開刺青店，但吳姓兄弟私下透過社群軟體吸引民眾加入「克萊夫蘭投資網」詐騙被害人上千萬資金，贓款拿來買保時捷凱燕頂級休旅車，刑事局行動逮捕22人，訊後全遭法官收押。

▲刑事局17日宣布破獲冠軍刺青師傅經營詐騙吸金集團，刑事局除暴特勤隊荷槍攻堅破門。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局17日宣布破獲冠軍刺青師傅經營詐騙吸金集團，光主嫌撲滿內就有超過20萬元現金。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵二大隊第一隊指出，近期接獲被害人報案，指稱經臉書、IG有一「依岑」女子邀約投資加入該群組，剛開始只要一兩萬就可以進場投資國際外匯，而且獲利都會回吐，被害人胃口被養大投入更多資金，對方就封鎖刪除帳號失聯，導致民眾血本無歸。

警方行動時，在吳嫌辦公室查扣一陶瓷小豬撲滿，光裡面現金就超過新台幣20萬元，為了清點撲滿裡的犯罪所得只能敲破小豬；另外，吳嫌去年才利用吸金贓款購買保時捷CayenneS休旅車，十分高調。

▲刑事局17日宣布破獲冠軍刺青師傅經營詐騙吸金集團，警方查扣主嫌的保時捷休旅車。（圖／記者張君豪翻攝）

該「克萊夫蘭投資網站」提供外匯、職業賽事投資對賭，強調可以拿回高報酬，並藉此邀請民眾加入LINE群組「全面數據統領中心」商討投資事宜，台北市有名旅行社董娘加入該投資網，半年內被騙高達2百萬元。

▲刑事局17日宣布破獲冠軍刺青師傅經營詐騙吸金集團。（圖／記者張君豪攝）

吳嫌等人要求被害人利用超商付款，並透過第三方支付公司層層轉匯資金難以追查；警方目前找到約40名被害人，請查掌握的被害人投資財損金額高達1千多萬元新台幣。

刑事局會同新竹縣刑警大隊、新北市新莊、北市中山警分局、基隆市刑事大隊共組專案小組，報請士林地檢署檢察官許恭仁展開調查，從今年7月到11月陸續收網逮捕吳姓兄弟檔刺青師、及集團成員共22人。

警方並當場查扣作案用手機、電腦數部、記帳筆記一本、保險箱1只、現金20萬餘元、保時捷新車一部等證物，警詢後依詐欺罪嫌將22人移送地檢署複訊並全數裁定羈押獲准。

專案小組指出，吳姓兄弟檔家境富裕，主嫌光是在台北市中山、大同區就有8間房地產，加上兩人刺青冠軍手藝，光接刺青CASE每件作品最少索價都在10萬元以上，但吳嫌從去年6月架設詐騙機房，每月獲利超過新台幣500萬元，警方粗估該集團吸金獲利超過1億元，正循線擴大追查。

刑事局分析，吳姓主嫌利用超商付款加上第三方支付傳帳，造成被害人匯款金流難以追查，呼籲若有民眾參加該投資網被詐騙可洽刑事局偵二大隊出面指認，以利後續司法追討。