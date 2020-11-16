被控協助沈記玉飾小開詐騙珠寶　郭新政免賠153萬元確定

▲郭新政被控侵吞珠寶，最高法院判決免賠確定 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者吳銘峯／台北報導

已故台北市議員李新的生前女友郭新政，被控協助「沈記玉飾」小開沈家民詐欺珠寶，刑事部分她遭判刑4月定讞。至於民事求償部分，交付6.29克拉鑽戒給予沈家民的精品業者洪淑鈴，認為追討鑽石後仍有153萬元損失，起訴要求郭女賠償。一二審均判決郭女免賠，案經上訴，最高法院16日駁回洪女上訴確定。

本案乃源自於「沈記玉飾」公司小開沈昊諺（原名沈家民），企圖詐騙蕓賞珠寶公司，謊稱可以代銷2億元珠寶、鑽石，但沈男卻將珠寶直接典當換現金。後來沈男找郭女出資6000萬元，贖回其中9顆鑽石（包含洪女所擁有之6.29克拉鑽戒）由郭女保管；沈男還與郭女簽訂契約，約定若沈男在2014年5月前無法清償債務，鑽石則歸郭女所有，另外郭女還可以獲得利息及鑽石保管費。

而蕓賞公司發現沈男有異，打算討回珠寶，更發現洪女之鑽石在郭女處。前往索討時，郭女竟出示一張潘姓當鋪老闆的當票，謊稱珠寶已典當。事後蕓賞公司與洪女，付出巨額金錢後，取回珠寶。其中洪女起訴指出，當時透過人轉交803萬元支票給郭女，郭女僅返還6.29克拉的主鑽石，鑽戒剩餘的K金戒台和上頭另2顆小鑽石仍遭侵吞；另外沈男最後與洪女和解，但洪女只獲賠650萬元，她認為此乃因郭女的不法行為造成損失，因此要求郭女賠153萬本息。

法院審理時，郭女拒絕支付，她主張自己當時確實以為這批珠寶就是沈男所有，只是典當在當鋪中，她協助出資取回珠寶，自己則與沈男成立質當契約，屬善意取得系爭鑽戒之動產質權；一直等到蕓賞公司出資取回珠寶，她才歸還，並未侵吞洪女所稱的戒台、鑲鑽等物。

一二審均未判准洪女請求，其中二審高等法院採信郭女說法，認為郭女因代償而對沈男取得代墊借款債權，依民法第886條、第948條第1項規定，善意取得質權之擔保；故在郭女的代墊借款債權受清償之前，有理由拒絕返還鑽石。另外高院也認為，當時珠寶由當舖將主鑽石與戒台拆開秤重再包封，都是由沈男與當舖清點，無法證明郭女造成戒台和鑲鑽損失，這部分一併駁回。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴確定。