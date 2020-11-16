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太陽會分會長是富少！拒接家業跨入「吸血業」　率小弟持槍押人　

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▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，起獲長槍並逮捕13名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，起獲長槍並逮捕13名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局偵查第四大隊第一隊，今16日宣布破獲天道盟太陽會雲林分會分會長潘姓男子（25歲）副會長廖男（29歲）及該幫眾共13人，警方這次行動並起獲球棒、K盤、左輪道具槍、兩把電動長槍等犯案工具，警方指出該黑幫長期橫行雲林縣西螺鎮，持槍械棍棒經營暴力討債。

▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，起獲長槍並逮捕13名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，起獲兩把電動長槍。（圖／記者張君豪攝）

刑事局指出，天道盟太陽會雲林分會分會長潘男家中開設植苗場經濟條件頗豐，但他不繼承家業，反在外經營黑幫吸收小弟，並經營高利貸放款，放貸金額以每月收取5分利率營利，今年4月西螺鎮有被害人向該幫借錢到現在都還在還利息，潘男等人不定期教唆小弟上門恐嚇。

▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，起獲長槍並逮捕13名幫眾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局宣布破獲天道盟太陽會雲林分會，偵四大隊副大隊長何明賢說明案情。（圖／記者張君豪攝）

今年6月間潘嫌在當地小吃部與店家發生口角，藉著酒意掏槍對空鳴槍恐嚇店家「你店到底還要不要開？」甚至率小弟持兩把步槍到西螺果菜市場打算強押仇家，所幸民眾火速報警求助才沒被擄走。

刑事局會同雲林縣警西螺、斗六、斗南分局共組專案小組監控，11月9日持搜索票、拘票到雲林同步檢肅潘、廖兩人及其於11名幫眾到案，並查扣兩把電動長槍、道具左輪手槍、球棒、K盤等贓證物。警詢後將全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥管制條例、妨害自由、恐嚇、重利等罪移送雲林地方檢察署偵辦。

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